OUTDOOR
Ana Asensio, doctora en neurociencia: "El mejor gimnasio para tu cerebro es quedar con tus amigos"
Tu cerebro gana fuerza cuando socializas: "no es un taller de memoria"
¿Eres de los que cree que la felicidad depende del dinero, del éxito o de la belleza? La ciencia lleva décadas intentando demostrar qué hace realmente feliz al ser humano y la respuesta parece clara: los vínculos personales, la socialización.
Así lo defiende la psicóloga sanitaria y doctora en neurociencia Ana Asensio en su nuevo libro 'El cerebro necesita abrazos', donde explica cómo las relaciones humanas impactan directamente en la salud física y mental.
Asensio recuerda el famoso estudio de Harvard que lleva 82 años analizando la vida de cientos de personas y cuya principal conclusión es contundente: la calidad de las relaciones es el mayor predictor de felicidad, salud y longevidad. "Tener malas relaciones te acorta la vida; tener buenas relaciones te la alarga", afirma.
Según la experta, el cerebro humano está diseñado para conectar. Desde el nacimiento necesitamos contacto físico y emocional para regularnos y desarrollarnos.
La falta de vínculos de calidad genera estrés celular, acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de muerte prematura incluso más que hábitos como el sedentarismo o la obesidad.
En un contexto marcado por la hiperconexión digital y el aumento de la soledad, especialmente entre adolescentes, Asensio alerta del peligro de sustituir el contacto real por las pantallas.
"El cuerpo necesita una mirada, un gesto y un abrazo. La dopamina de las redes sociales no reemplaza la oxitocina de los vínculos reales", explica.
La neurocientífica también hace un llamamiento a utilizar el tiempo que ahorra la inteligencia artificial para fortalecer las relaciones humanas y no para aumentar todavía más la productividad. "Quedar con amigos, conversar, hacer deporte y pasar tiempo al aire libre son las mejores herramientas para mantener el cerebro sano", sostiene.
- Tchouaméni manda al hospital a Valverde en una nueva pelea 'muy grave' en el vestuario del Real Madrid
- Salen a la luz los trapos sucios del Real Madrid: 'Algunos jugadores se hacían los dormidos en las sesiones tácticas de Xabi Alonso
- Última hora sobre la pelea Valverde - Tchouaméni, en directo: polémica en el vestuario del Real Madrid
- Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España
- Lluvia de millones en primas por el título de LaLiga del Barça
- Comunicado oficial del Real Madrid ante la crisis en el vestuario
- Terremoto Vlahovic: planta a la Juve y espera al Barça
- Luis Enrique (55 años): 'Mis padres fueron y siguen siendo mi mayor ejemplo de lucha, trabajo y sacrificio por una familia