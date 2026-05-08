Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valverde TchouameniGiro ItaliaPractice MotoGP Le MansPueblosReal MadridClasificación Giro ItaliaGiro de Italia Etapa 2Pelea Valverde TchouaméniPrestaciones socialesEntrenadores BarçaFlorentinoMessiEtapa 6 Vuelta a España femeninaClasificación La VueltaQuinta plaza ChampionsFinal 8 Hockey PatinesEspaña - Francia Europeo sub-17TransvulacaniaRueda de prensa TopuriaChimaev vs StricklandFinal Four EuroligaHorario clásico Barcelona - Real MadridEntradas clásicoRúa BarçaZegama Aizkorri 2026Hantavirus BarcelonaFreixa GaspartEdu AguirreLuis EnriqueCristina GinerDays of Play 2026Grupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026
instagramlinkedin

OUTDOOR

Ana Asensio, doctora en neurociencia: "El mejor gimnasio para tu cerebro es quedar con tus amigos"

Tu cerebro gana fuerza cuando socializas: "no es un taller de memoria"

Archivo - Imagen de recurso de un cerebro.

Archivo - Imagen de recurso de un cerebro. / UPF - Archivo

David Cruz

David Cruz

¿Eres de los que cree que la felicidad depende del dinero, del éxito o de la belleza? La ciencia lleva décadas intentando demostrar qué hace realmente feliz al ser humano y la respuesta parece clara: los vínculos personales, la socialización.

Así lo defiende la psicóloga sanitaria y doctora en neurociencia Ana Asensio en su nuevo libro 'El cerebro necesita abrazos', donde explica cómo las relaciones humanas impactan directamente en la salud física y mental.

Asensio recuerda el famoso estudio de Harvard que lleva 82 años analizando la vida de cientos de personas y cuya principal conclusión es contundente: la calidad de las relaciones es el mayor predictor de felicidad, salud y longevidad. "Tener malas relaciones te acorta la vida; tener buenas relaciones te la alarga", afirma.

Según la experta, el cerebro humano está diseñado para conectar. Desde el nacimiento necesitamos contacto físico y emocional para regularnos y desarrollarnos.

Sensores conectados al cerebro de una paciente, durante una sesión supervisada por médicos

Sensores conectados al cerebro de una paciente, durante una sesión supervisada por médicos / A. FAJARDO

La falta de vínculos de calidad genera estrés celular, acelera el envejecimiento y aumenta el riesgo de muerte prematura incluso más que hábitos como el sedentarismo o la obesidad.

En un contexto marcado por la hiperconexión digital y el aumento de la soledad, especialmente entre adolescentes, Asensio alerta del peligro de sustituir el contacto real por las pantallas.

"El cuerpo necesita una mirada, un gesto y un abrazo. La dopamina de las redes sociales no reemplaza la oxitocina de los vínculos reales", explica.

Noticias relacionadas y más

La neurocientífica también hace un llamamiento a utilizar el tiempo que ahorra la inteligencia artificial para fortalecer las relaciones humanas y no para aumentar todavía más la productividad. "Quedar con amigos, conversar, hacer deporte y pasar tiempo al aire libre son las mejores herramientas para mantener el cerebro sano", sostiene.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL