Ana Arrechea, entrenadora, sobre el cambio físico de Tamara Falcó: "El entrenamiento es un auténtico chute de juventud y de fuerza de voluntad"

Tamara Falcó (Madrid, 1981 es una conocida aristócrata, socialité y diseñadora de moda. La marquesa de Griñón es una de las personalidades más conocidas de nuestro país, y ahora es una de las colaboradoras de 'El Hormiguero'.

A principios de año, la televisiva reconoció en redes sociales que hacer ejercicio de forma regular era uno de sus objetivos: "Mi propósito para 2026: hacer deporte mínimo 4 veces a la semana", aseguraba en Instagram.

La hija de Isabel Preysler se puso bajo la atención de la nutricionista Teresa Armenta y su entrenador personal, Juan Luis Martín. En una entrevista con el diario ABC, declaró que practica "HIT, cardio y pesas cinco o seis días a la semana, 45 minutos".

De hecho, Falcó reconoció al citado medio que no está siendo sencillo: "Me cuesta mi esfuerzo, y cuando un ejercicio empieza a gustarme, me lo cambia (ríe). Pero me lo he tomado como parte de mi trabajo, y ahora me encanta entrenar cinco o seis días a la semana".

Tamara Falcó y su marido Íñigo Onieva haciendo ejercicio / Archivo

Fuera de un cambio estético, Tamara busca "estar sana y alcanzar ese grado muscular que estaba buscando". Recientemente, la revista Semana ha consultado la opinión de Ana Arrechea, entrenadora, Co founder de The Sclupt Lab y embajadora de Lululemon.

La experta explicó que "con la ayuda de un entrenador, Tamara encontró el compromiso, la guía y la programación necesarios para, a través de ejercicios de fuerza y de cardio, ir ganando músculo y perdiendo grasa de manera constante".

En este sentido, Arrechea cree que "las mujeres deberíamos prestar mucha atención a nuestras etapas vitales, ya que al acercarnos a los 40 empezamos a notar algunos síntomas: la falta de tonicidad muscular, la caída de estrógenos y la disminución de colágeno en la piel".

Finalmente, la entrenadora personal confirma que "el entrenamiento es un auténtico chute de juventud y de fuerza de voluntad, que se extrapola a todos los aspectos de la vida".