Amazfit lanza el nuevo T-Rex 3 Pro: el reloj deportivo llega en versión ligera y elegante

Amazfit refuerza su gama de relojes deportivos con la llegada del nuevo T-Rex 3 Pro (44 mm), una versión más compacta, ligera y versátil del modelo de 48 mm. Mantiene su espíritu aventurero, pero con un diseño más refinado y un peso de menos de 47 gramos gracias a la caja de titanio de grado 5, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para deportistas como para usuarios que buscan elegancia y comodidad en el día a día.

El Amazfit T-Rex 3 Pro ha sido diseñado para acompañar al usuario en cualquier entorno, desde el gimnasio hasta la montaña. Su pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas ofrece un brillo máximo de 3.000 nits y se adapta automáticamente a la luz ambiental. El cristal de zafiro protege la superficie frente a arañazos e impactos, mientras que el modo guantes y el modo nocturno con visión infrarroja garantizan una excelente legibilidad en condiciones adversas.

Pensado para entrenar a cualquier hora y en cualquier clima, el reloj incorpora una linterna LED con modo SOS, útil en jornadas de otoño e invierno. Además, incluye micrófono y altavoz integrados, permitiendo realizar llamadas por Bluetooth y utilizar comandos de voz mediante Zepp Flow™, el asistente de Amazfit. También emite alertas sonoras durante entrenamientos o competiciones, y soporta temperaturas extremas que oscilan entre -30°C y +70°C.

En el terreno deportivo, el nuevo T-Rex 3 Pro mantiene la precisión que caracteriza a la marca. Su antena circular polarizada dual permite la recepción simultánea de seis sistemas satelitales (GPS, Galileo, entre otros), garantizando un seguimiento de ritmo, distancia y velocidad sumamente preciso.

En el ámbito de la salud, el sensor PPG BioTracker 6.0 mide parámetros avanzados como la frecuencia cardíaca, el VO₂ máx., la carga de entrenamiento, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño y el nivel de recuperación. Todo ello se traduce en el BioCharge™ Energy Score, un indicador que evalúa el nivel de energía y fatiga del usuario para optimizar la planificación de entrenamientos.

Así luce el nuevo T-Rex 3 Pro / AMAZFIT

El ecosistema abierto de Zepp permite personalizar la experiencia al máximo. El T-Rex 3 Pro ofrece más de 180 modos deportivos, con especial atención al entrenamiento funcional y al trail running. Como novedad, Amazfit introduce tres modos exclusivos HYROX (Training, PFT y Race), fruto de una alianza con la popular competición de fitness híbrido.

El reloj también integra alertas meteorológicas, indicadores de altitud y presión, compatibilidad con bandas de frecuencia cardíaca, medidores de potencia, sensores de cadencia y ciclocomputadores, además de sincronización total con los nuevos Helio Ring y Helio Strap de la marca.

Uno de los mayores atractivos es su sistema de mapas offline, con acceso gratuito a decenas de miles de mapas urbanos, topográficos y de pistas de esquí. Los usuarios pueden crear rutas y navegar sin conexión, directamente desde la muñeca. Para los entrenamientos más largos, la autonomía es sobresaliente: hasta 17 días de uso normal o 13 horas con GPS activo y pantalla Always-on.

El entretenimiento también tiene cabida en el nuevo modelo: la app Podcast da acceso a más de cuatro millones de episodios descargables para escuchar sin conexión.

El Amazfit T-Rex 3 Pro (44 mm) llegará en dos colores: negro-dorado, disponible desde el 25 de octubre, y ártico-dorado, que se lanzará a principios de noviembre. Ambos podrán adquirirse a través de la web de Amazfit, Amazon y El Corte Inglés a un precio de 399,90 euros.