Amazfit T-Rex 3 Pro: así es el reloj que llevó Ruth Croft en su victoria en la UTMB

Amazfit, referente en el mercado de wearables deportivos, ha lanzado el nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro, un smartwatch diseñado para los amantes de los deportes de resistencia y, en especial, para los corredores de trail. El dispositivo incorpora más de una docena de innovaciones, entre ellas avanzadas herramientas de cartografía, linterna integrada, altavoz con micrófono y una pantalla protegida con cristal de zafiro. Su construcción se refuerza con aleación de titanio de grado 5, un material más ligero y resistente que el acero inoxidable.

El T-Rex 3 Pro no solo presume de robustez, sino también de precisión y autonomía, cualidades que han sido avaladas en competición por atletas de élite. Corredores como Rod Farvard, Rosa Lara Feliu y Ruth Croft –reciente ganadora del UTMB en la distancia de 172 km– lo utilizaron durante la exigente prueba alpina, confirmando su fiabilidad en condiciones extremas.

Pensado para los escenarios más duros, el nuevo reloj de Amazfit es capaz de funcionar entre -30 °C y +70 °C, soportando tanto el frío extremo como el calor sofocante. Además, incluye un LED bicolor que garantiza visibilidad en la oscuridad y hasta una señal de emergencia SOS, lo que lo convierte en un auténtico aliado para la aventura.

La pantalla AMOLED, de 1,5″ (versión de 48 mm) y 1,32″ (versión de 44 mm), ofrece un brillo máximo de hasta 3000 nits. Esto garantiza entrenamientos cómodos y seguros incluso bajo la luz solar directa o en terrenos que requieren máxima atención. También cuenta con altavoz y micrófono integrados: el T-Rex 3 Pro permite llamadas Bluetooth, control por voz mediante Zepp Flow™ y alertas de voz durante entrenamientos y competiciones.

Así es el nuevo Amazfit de la saga T-REX / AMAZFIT

Al igual que las últimas series, el T-Rex 3 Pro incluye decenas de miles de mapas gratuitos sin conexión: urbanos, topográficos y de estaciones de esquí. Ahora, además, los mapas muestran más detalles, incluidos puntos de interés cercanos y relevantes. Los mapas también son más intuitivos e interactivos: el T-Rex 3 Pro puede buscar lugares y crear rutas automáticamente. Solo hay que indicar una dirección y la distancia a recorrer, ya sea corriendo o en bici, y en segundos el reloj generará el mapa.

Medición de distancia y ritmo más precisa

La antena del nuevo Amazfit T-Rex 3 Pro utiliza polarización circular, lo que permite recibir señales GPS con mayor frecuencia. Además, el smartwatch es compatible con doble banda, lo que minimiza el impacto negativo de las interferencias causadas por vientos fuertes, árboles altos o edificios. Las lecturas GPS más precisas, a su vez, garantizan un seguimiento del ritmo más preciso. El T-Rex 3 Pro es compatible con seis sistemas satelitales, incluyendo GPS y Galileo.

Más de 180 modos deportivos

El nuevo smartwatch Amazfit es compatible con más de 180 deportes, incluyendo running, trail running, entrenamiento de fuerza y deportes acuáticos. Amazfit, como socio tecnológico de HYROX, el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial, también ofrece modos especiales: HYROX Training, HYROX PFT y HYROX Race. La vista de los datos de entrenamiento se puede personalizar y adaptar a las particularidades de cada entrenamiento.

Los resultados del entrenamiento se muestran en la app Zepp, así como en otras plataformas, como Strava.

Monitoreo completo de la recuperación

El T-Rex 3 Pro monitoriza diversos parámetros post-entrenamiento y recuperación, como el VO2 máximo, la carga de entrenamiento a corto y largo plazo, el tiempo de recuperación, la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la calidad del sueño. Además, el smartwatch actualiza continuamente el indicador de fatiga BioCharge™ Energy Score.

El sensor BioTracker™ 6.0 PPG de última generación monitoriza las métricas de entrenamiento y recuperación.

Más de 3 semanas con una sola carga

El último reloj inteligente Amazfit puede funcionar durante más de 3 semanas, y la versión de 48 mm dura hasta 25 días o 10 días de uso intensivo. La versión de 44 mm alcanza hasta 17 días de uso típico o 8 días de uso intensivo. Con el GPS y el modo de pantalla siempre activa, el T-Rex 3 Pro sigue ofreciendo resultados impresionantes: la versión de 48 mm puede soportar a los atletas entre 19 y 20 horas, mientras que la de 44 mm dura hasta 13 horas.

Las capacidades del nuevo rey de los relojes deportivos se amplían a través del ecosistema Amazfit. En la App Zepp se encuentran mini-apps que enriquecen los datos de entrenamiento y hacen más entretenidas las sesiones. La última novedad es Podcast, con acceso gratuito a más de 4 millones de contenidos. Una vez descargados al T-Rex 3 Pro, no se necesita conexión a internet para escucharlos.

Además, el smartwatch se integra con otros dispositivos deportivos de Amazfit, como la Helio Strap y el Helio Ring, que pueden usarse de forma conjunta para brindar soporte complementario a deportistas y personas activas.

El T-Rex 3 también puede vincularse con bandas de frecuencia cardíaca, potenciómetros, medidores de cadencia y ciclocomputadores de otros fabricantes.

El precio recomendado del Amazfit T-Rex 3 Pro es de 399,90 €. Estará disponible en dos tamaños y tres variantes de color:

48 mm en Tactical Black

48 mm en Black Gold

44 mm en Gold and Gray

44 mm en Black Gold

Las ventas del T-Rex 3 Pro en color Tactical Black comienzan el 5 de septiembre, mientras que la versión Black Gold llegará a finales de mes.