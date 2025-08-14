Amazfit refuerza su apuesta por el trail con Rosa Lara Feliu

Amazfit, marca global líder en dispositivos inteligentes de uso personal y propiedad de Zepp Health (NYSE: ZEPP), anuncia la incorporación de dos figuras destacadas del trail running, con un foco especial en el talento español: Rosa Lara Feliu.

La corredora catalana se ha ganado un lugar entre las élites europeas gracias a su estilo sereno, inteligencia táctica y conexión con la comunidad de montaña. Su trayectoria incluye resultados de primer nivel en pruebas icónicas como Marathon du Mont-Blanc y Zegama-Aizkorri, y una victoria en Val d’Aran by UTMB. Rosa simboliza la nueva generación de atletas que combinan ambición competitiva y autenticidad, convirtiéndose en una embajadora clave para el crecimiento de Amazfit en el sur de Europa.

"Representar a una marca que apuesta por el deporte desde la innovación y que escucha a los atletas es muy especial", destaca Rosa, quien ya integra en sus entrenamientos el Amazfit T-Rex 3 y la correa Helio strap, herramientas esenciales para afrontar recorridos técnicos y largas distancias.

Junto a ella, Amazfit suma a la neozelandesa Ruth Croft, una de las corredoras más laureadas del mundo, con victorias en la Western States Endurance Run, Tarawera 100K, CCC by UTMB y la Golden Trail World Series. Croft, además de competir, aportará su experiencia en el desarrollo y mejora de productos, colaborando estrechamente con el equipo de I+D de la marca.

Scott Shepley, Director de Marketing Global, subraya: "Con Rosa impulsamos nuestra presencia en Europa y con Ruth reforzamos la visión global de innovación. Son atletas que entienden el rendimiento de élite y lo que los corredores necesitan realmente en sus relojes”.

Esta estrategia se completa con la llegada del estadounidense Rod Farvard, conocido por su enfoque técnico y constancia, ampliando la proyección de Amazfit en América.

El Amazfit T-Rex 3, diseñado para entornos extremos, ofrece seguimiento de desnivel positivo, frecuencia cardíaca, recuperación y ritmo en tiempo real. Con figuras como Rosa Lara Feliu liderando la representación en Europa, la marca refuerza su papel como socio de confianza para la comunidad de resistencia mundial, en línea con otras alianzas en triatlón, fitness y ciclismo.

Amazfit, reconocida con premios como el iF Design Award y el Red Dot Design Award, está presente en más de 90 países y continúa desarrollando productos “hechos por atletas, para atletas” bajo su lema “Discover Amazing”.