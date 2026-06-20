Amazfit lanza la Helio Strap Pro, la correa que analiza tu estabilidad corporal durante el entrenamiento

Amazfit ha aprovechado el Campeonato Mundial de HYROX en Estocolmo para presentar la Helio Strap Pro, un sistema de entrenamiento que da un paso más en la medición del rendimiento físico. La marca, especializada en wearables deportivos, busca con este lanzamiento entender mejor cómo responde el cuerpo de un atleta cuando la fatiga empieza a condicionar el movimiento.

El dispositivo parte de la base de la Helio Strap, que no incorpora pantalla, pero suma un sensor de movimiento específico colocado en la cintura. Esa pieza registra la estabilidad y el comportamiento del tronco durante el ejercicio, algo que hasta ahora quedaba fuera del alcance de los relojes que miden solo desde la muñeca.

Scott Shepley, director de marketing global de Amazfit, explicó el porqué de esta apuesta: "La frecuencia cardíaca indica a los deportistas el esfuerzo que están realizando, pero no explica por completo cómo cambia su movimiento a medida que aumenta la fatiga".

Además, Shepley añadió que la Helio Strap Pro "introduce un nuevo e innovador enfoque del entrenamiento híbrido al combinar los datos de frecuencia cardíaca de la parte superior del brazo con la detección de movimiento en la cintura y los datos de rendimiento del reloj inteligente".

Compatibilidad con HYROX y entrenamiento híbrido

El sistema funciona con los modos HYROX Race y HYROX Simulation, disponibles en los modelos Balance 3 y Balance Ultra, únicos relojes compatibles por ahora.

Durante el entrenamiento trabajan tres piezas a la vez: el Helio Core Motion HR, situado en el brazo para minimizar interferencias por el agarre o la flexión de muñeca; el Helio Core Motion Waist, en la cintura, que mide la estabilidad central; y el propio reloj, que aporta el dato cardiovascular.

Con el Helio Strap Pro puedes mejorar tu entrenamiento / AMAZFIT

Toda esa información se traduce después en la aplicación Zepp, centrada inicialmente en los ocho movimientos propios de la competición HYROX: skierg, empuje y tracción de trineo, salto con burpee, remo, transporte de pesas, zancadas con sacos y lanzamientos contra la pared.

Entre las características técnicas destacan más de 60 modos deportivos, resistencia de 5 ATM, conectividad Bluetooth 5.2 y una autonomía de hasta 11 días en el sensor de brazo y 40 en el de cintura. El sistema no requiere suscripción mensual y permite compartir datos por Bluetooth con relojes de otras marcas y con Apple Health.

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El paquete incluirá ambos sensores, el clip de sujeción, pulsera, brazalete y cargador magnético. La comercialización arrancará en las próximas semanas.