Amazfit lanza en Europa el Cheetah 2 Pro: el reloj que quiere cambiar la forma de correr una maratón

Amazfit presenta en Europa del Cheetah 2 Pro, un reloj deportivo que pone el foco en un perfil de corredor cada vez más exigente. Además de kilómetros y ritmos quiere entender qué está pasando en cada entrenamiento y convertir esos datos en rendimiento real.

Su debut extraoficial se vio en las muñecas de Amanal Petros y Yeman Crippa en pruebas recientes disputadas en Berlín y París. Primero fue Petros quien firmó un récord nacional en media maratón, y después Crippa se llevó la maratón con una nueva mejor marca personal.

Yeman Crippa, en plena acción / AMAZFIT

Ahora, Amazfit oficializa el lanzamiento en Europa de un reloj que quiere dar un paso más en el universo trail y running de alto nivel.

Uno de sus grandes argumentos está en la precisión. El Amazfit Cheetah 2 Pro incorpora GPS de doble frecuencia, compatibilidad con señales como GPS y Galileo y una antena de polarización circular junto a la tecnología PDR (Point Dead Reckoning). Mejor lectura del ritmo, la distancia y la posición, incluso en zonas donde la señal se complica. Para quien prepara una media o una maratón, ese punto puede marcar la diferencia.

Así luce la pantalla del nuevo reloj / AMAZFIT

A ello suma un paquete de métricas muy orientado al rendimiento: umbral de lactato, estimación de VO2 max, zonas de entrenamiento, economía de carrera y predicción del tiempo de llegada en tiempo real durante la competición. Es decir, no se queda en el dato bruto, sino que busca ofrecer una lectura útil para ajustar cargas, controlar esfuerzos y afinar la estrategia de carrera.

En el apartado de diseño, Amazfit apuesta por un reloj ligero, con menos de 46 gramos, carcasa de titanio, pantalla AMOLED de 1,32 pulgadas, cristal de zafiro y un brillo máximo de 3000 nits, una cifra que apunta directamente a quienes entrenan a pleno sol. También integra linterna LED y una batería que promete hasta 20 días de uso moderado y hasta 29 horas con GPS activo.

Así se ve una ruta en el Active Cheetah 2 Pro / AMAZFIT

El reloj también cuenta con métricas como tiempo de recuperación completa, calidad del sueño, VFC y fatiga acumulada. Además, incorpora BioCharge, una función que muestra el nivel de energía del corredor en tiempo real. Junto a ello aparece Zepp Coach, el entrenador de IA de la marca.

Compatible con plataformas como Strava, TrainingPeaks, Komoot o intervals.icu, y con más de 170 modos deportivos, el nuevo reloj de Amazfit llega a Europa con un precio de 449 euros desde este 16 de abril.