Amazfit lanza el Cheetah 2 Ultra: el reloj para trail que aguanta 60 horas de GPS y lleva linterna integrada

Cuando una carrera de montaña supera los 160 kilómetros, el reloj que llevas en la muñeca deja de ser un accesorio para convertirse en una herramienta crítica. Amazfit lo sabe bien, y por eso ha lanzado en Europa el Cheetah 2 Ultra, su nuevo modelo insignia pensado específicamente para el trail running y las ultras de montaña.

El reloj llega al mercado el 13 de mayo de 2026 con un precio de venta recomendado de 599 euros y se presenta con una batería que aguanta hasta 30 días en uso normal y hasta 60 horas en modo GPS de alta precisión. Son cifras que, sobre el papel, superan a buena parte de la competencia en este segmento y que convierten al Cheetah 2 Ultra en una opción real para pruebas de ultrafondo donde el cargador simplemente no existe.

Uno de los puntos fuertes del dispositivo es la navegación offline. Los mapas topográficos a todo color se almacenan en los 64 GB de memoria interna del reloj y funcionan sin conexión a Internet, ofreciendo información en tiempo real sobre distancia, desnivel acumulado y ángulo de pendiente.

Así se ve la esfera completa del nuevo Amazfit Cheetah 2 Ultra / AMAZFIT

Las indicaciones de voz también funcionan sin red: el reloj avisa por los altavoces integrados sobre giros, subidas y bajadas, algo especialmente útil en terrenos desconocidos donde mirar la pantalla no siempre es posible.

Para las carreras nocturnas y las situaciones de emergencia, el Cheetah 2 Ultra incluye una linterna de doble color (blanco y rojo) y un modo SOS. El posicionamiento GPS se apoya en un sistema de doble antena que mantiene la señal incluso en bosques densos y barrancos.

Materiales que resisten donde tú resistes

El diseño no se queda atrás. La caja está construida en titanio de grado 5, la pantalla AMOLED de 3.000 nits de brillo máximo está cubierta por cristal de zafiro y el conjunto cuenta con seis certificaciones de resistencia de grado militar. La pantalla incorpora además un sistema que filtra las interrupciones accidentales provocadas por la lluvia o la vegetación al paso por senda.

Datos para entrenar mejor, no solo para registrar

Más allá del hardware, el Cheetah 2 Ultra puede monitorizar 80 de sus 84 parámetros en tiempo real, entre ellos la temperatura corporal, la presión atmosférica, el ritmo ajustado a la pendiente y la cuenta atrás al amanecer y al atardecer. Los datos más avanzados incluyen la carga de entrenamiento, los niveles de fatiga a corto y largo plazo, el umbral de lactato y el estado del sistema nervioso a través de la variabilidad de la frecuencia cardiaca.

El Amazfit Cheetah 2 Ultra, perfecto para los trail runners / AMAZFIT

"El Cheetah 2 Ultra está pensado para los entusiastas de los deportes de montaña que no aceptan concesiones y quieren entrenar de forma más eficaz, competir con más confianza y superar sus límites actuales", señala Jesús Carrero, director general de Amazfit para EMEA.

El reloj es compatible con plataformas como Strava o TrainingPeaks, con el sensor de potencia Stryd y con accesorios del propio ecosistema Amazfit. Estará disponible desde hoy en la web europea de la marca y en distribuidores seleccionados, con correa de silicona o de nailon a elección.