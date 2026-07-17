Amazfit ficha a Martina Valmassoi y Ben Dhiman de cara a la UTMB

Amazfit ha anunciado la ampliación de su equipo de embajadores de trail running con la incorporación de dos nombres propios del panorama mundial del ultrafondo: Martina Valmassoi y Ben Dhiman. Ambos corredores se preparan ya para la UTMB Mont Blanc, la carrera de 174 kilómetros que en agosto volverá a rodear el macizo alpino a su paso por Francia, Italia y Suiza.

La atleta italiana llega en un gran momento de forma tras imponerse en la edición de junio del Trail 100 Andorra by UTMB, prueba en la que además firmó el sexto puesto de la clasificación general.

Por su parte, Ben Dhiman, estadounidense afincado en los Alpes franceses, donde entrena a diario, fue segundo en la propia UTMB de 174 kilómetros el año pasado, superando casi 10.000 metros de desnivel positivo. Su palmarés incluye también victorias en pruebas de referencia como el Lavaredo Ultra Trail 120K by UTMB y el Grand Raid Ventoux 100K, ambas conseguidas en 2025.

Ben Dhiman / Remi Ferodet

Valmassoi y Dhiman se unen así a un equipo que ya contaba con Rod Farvard, también ganador de la edición de junio del Trail 100 Andorra by UTMB, y Ruth Croft, vencedora de la última UTMB de 174 kilómetros y única atleta femenina que ha logrado imponerse en Chamonix tanto en la OCC como en la CCC. Los cuatro corredores compartirán salida este verano en la distancia reina del evento francés, uno de los retos más exigentes del calendario mundial de trail.

Para preparar la cita, los cuatro atletas utilizan el Amazfit Cheetah 2 Ultra, el reloj deportivo de la marca diseñado específicamente para carreras de montaña de larga distancia.

Llevarán el Amazfit Cheetah 2 Ultra en Chamonix / AMAZFIT

El respaldo de Amazfit no se limita al deporte de élite. A través de la iniciativa mileSTONES run, dirigida a corredores populares, la marca organiza encuentros y sesiones de entrenamiento en ciudades como Milán, Berlín, París y Londres.

Durante los encuentros de julio, los participantes comparten experiencias y consejos de cara a la carrera de agosto, además de conocer de primera mano las herramientas tecnológicas de Amazfit aplicadas a cada fase de la preparación, desde la planificación de los entrenamientos hasta la recuperación y el propio día de carrera en Chamonix.