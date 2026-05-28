Amazfit Bip Max: este reloj de menos de 100 euros tiene lo que necesita alguien que quiere empezar a correr de cero

Amazfit ha decidido ir en otra dirección con su nuevo Amazfit Bip Max: un reloj inteligente diseñado desde el principio para acompañar a quienes están empezando, con un precio de 99,9 euros.

El Bip Max está pensado para alguien que quiere caminar más, salir a correr dos veces por semana o apuntarse al gimnasio sin agobios. La pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas con 3.000 nits de brillo resuelve uno de los problemas más habituales entre los principiantes: ver los datos cuando hay sol o cuando se está en movimiento.

El sistema operativo Zepp OS 5.0 simplifica la navegación y permite ajustar el tamaño de la fuente en seis niveles, algo que parece un detalle menor pero que marca la diferencia en el día a día.

Además, suma Zepp Coach, el asistente de entrenamiento integrado que genera planes personalizados según el nivel de forma física del usuario. El reloj también es compatible con plataformas como Runna y TrainingPeaks, lo que permite trabajar con un entrenador externo si se quiere dar un paso más.

Así se ve la pantalla de Bip Max / AMAZFIT

El sistema BioCharge actualiza los niveles de energía física y mental minuto a minuto, y los algoritmos de seguimiento del sueño analizan la fatiga del sistema nervioso. Traducido a algo práctico: el reloj te ayuda a decidir si ese entrenamiento de tarde que tienes planeado conviene hacerlo o aplazarlo.

La batería de 550 mAh aguanta hasta 20 días en uso normal y 10 días con un uso más intensivo. Con el GPS activado, la autonomía permite cubrir salidas largas sin preocuparse por la carga. Y los 4 GB de almacenamiento permiten guardar música y podcasts para entrenar sin necesidad de llevar el teléfono encima, lo que facilita especialmente las salidas de running.

El Bip Max es compatible con más de 150 modos deportivos, incluye mapas sin conexión con navegación paso a paso, lleva un seguimiento del desgaste de las zapatillas de running y todo ello va encuadrado en una caja de aleación de aluminio disponible en color plata.