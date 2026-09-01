Amanda Bisk, entrenadora: "Practicar esto en nuestro entrenamiento puede ayudarnos a tener una mayor longevidad, evitar lesiones y mantenernos seguros"

Amanda Bisk es experta en longevidad, fuerza y movimiento. La australiana es saltadora de pértiga, entrenadora de atletismo y profesora de yoga y pilates. Con casi 600.000 seguidores en Instagram, la experta en fitness comparte consejos y rutinas de ejercicios para mantenerse en forma y mejorar la condición física.

A este respecto, la atleta recomienda añadir ejercicios unilaterales a tu plan de entrenamiento para tener más equilibrio, más fuerza y menos lesiones: "Añadir ejercicios unilaterales (de un solo lado), cruzados y con base de apoyo limitada como estos no solo puede mejorar tu progreso en el gimnasio (o en la pista de atletismo/deporte), sino que también te ayudará en tu día a día".

Una mujer entrenando en el gimnasio / .

Según la divulgadora, la mayoría de las veces nos movemos a una sola pierna caminando, subiendo las escaleras o corriendo. No obstante, "nuestras tareas diarias requieren que cada lado de nuestro cuerpo se mueva independientemente del otro".

Por este motivo, añadir ejercicios unilaterales a nuestro entrenamiento "puede ayudarnos a tener una mayor longevidad, evitar lesiones y mantenernos seguros de nuestras capacidades físicas". En este punto, los expertos de Technogym destacan que la mayoría de movimientos en entrenamiento de resistencia se dividen en dos categorías "entrenamiento unilateral y entrenamiento bilateral".

Zancada estática / 5

"Durante los movimientos unilaterales de la parte inferior del cuerpo, el individuo debe producir fuertes contracciones mientras está de pie sobre una pierna. Esto requiere una mayor propiocepción y estabilidad del tronco que los movimientos bilaterales", recoge el citado medio.

Asimismo, sucede igual con los movimientos unilaterales de la parte superior del cuerpo, "ya que el tronco debe funcionar para evitar que gire innecesariamente durante los ejercicios unilaterales de empuje o tracción". La revista Woman cita a los especialistas, explicando cómo estos ejercicios compensan los lados dominantes.

"El entrenamiento unilateral evita este problema al obligarte a trabajar ambas partes de forma aislada. Al entrenar unilateralmente, no podemos confiar en que el lado más fuerte compense la falta de fuerza del lado más débil. En última instancia, esto ayuda a reducir los desequilibrios musculares en todo el cuerpo", subrayan los preparadores físicos.

Por último, Bisk comparte una rutina de ejercicios formada por zancada inversa, peso muerto rumano con una pierna, AB press kick out, plancha lateral con alcance con crunch, puente de glúteo con una sola pierna y extensión y push up pulse reach, con 10 repeticiones por lado.