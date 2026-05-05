Álvaro Puche, entrenador: "la rodilla debe sobrepasar la punta del pie al hacer una sentadilla"

¿Conoces a Álvaro Puche? Probablemente, te suene este entrenador personal que suele estar muy activo en redes sociales. Y en esta ocasión, ha sido responsable de desmontar uno de los mitos más extendidos del entrenamiento de fuerza: la idea de que, al hacer una sentadilla, las rodillas nunca deben sobrepasar la punta de los pies.

Según explica, esta recomendación, repetida durante años tanto en gimnasios como en redes sociales, no siempre se ajusta a la realidad biomecánica del cuerpo humano.

"La rodilla puede, y en muchos casos debe, sobrepasar la punta del pie. Es un patrón natural de movimiento", destaca el especialista, quien insiste en que esta acción está relacionada con la dorsiflexión del tobillo, un rango de movilidad esencial para ejecutar correctamente la sentadilla.

La sentadilla es uno de los movimientos más completos en el entrenamiento de fuerza al activar los principales grupos musculares del tren inferior.

Sin embargo, Puche advierte de que no existe una técnica universal válida para todos: "cada persona tiene su propio patrón de sentadilla perfecto", señala, destacando que factores como la estructura ósea, la longitud del fémur o la movilidad de las articulaciones influyen de forma directa en la ejecución del movimiento.

Una mujer haciendo sentadillas / Sport.es

Si has ido al gimnasio, habrás escuchado durante años muchas recomendaciones técnicas que se han asumido como reglas fijas, conllevando de esta forma a errores. Para el experto, el problema es intentar encajar a todos en un molde: "un buen profesional no estandariza: observa, adapta y personaliza".

Y también subraya que hacer una sentadilla correcta no depende tanto del movimiento, como sí de un proceso previo. Aspectos como la movilidad de tobillos y caderas, la estabilidad del core o el control motor son fundamentales antes de aumentar carga o profundidad.

Álvaro Puche también alerta de un fallo muy frecuente: avanzar rápido sin tener una base sólida puede acabar en lesiones.