Álvaro Puche, entrenador personal, sobre cómo es la sentadilla perfecta: "El error es progresar muy rápido"

Muchos entrenadores personales y estudios coinciden en un punto concreto a la hora de hacer ejercicios de fuerza: la persona rendirá mejor conforme más adapte su postura a lo que requiera cada movimiento.

En este sentido, uno de los que más ciencia tienen es el de las sentadillas; un ejercicio que requiere que sigamos ciertas directrices en caso de que queramos evitar lesiones y rendir lo máximo posible a la hora de hacerlo.

Pero, ¿existe la manera perfecta de hacer una sentadilla? Álvaro Puche, entrenador personal, posee la curiosa hipótesis de que esta última depende enteramente de las cualidades y características físicas de cada persona.

En relación a esto último, el experto asegura que intentar que todo el mundo siga el mismo patrón es un error a evitar: "Un buen profesional no estandariza: observa, valora y adapta. Cada ejercicio es un test para conocer hasta dónde puede llegar al cuerpo".

De esta manera, lo ideal antes de hacer una sentadilla perfecta es tener en cuenta otros factores previos, según comenta Puche: "Lo primero es acondicionar bien cada estructura. Hacer una sentadilla es el final de un proceso".

De hecho, el experto entrenador asegura que existen muchos mitos a revisar con respecto a las sentadillas. Especialmente, aquel en el que se especifica que las rodillas deben permanecer por detrás de la línea que trazamos con la punta de los pies:

"Que la rodilla sobrepase la punta del pie es el patrón natural de una sentadilla. Hay que valorar la longitud del fémur con respecto al tronco de la persona. Si el primero es más largo que el segundo, será muy difícil que haga una sentadilla profunda", explica.

Esta última frase refleja a la perfección la importancia de que cada ejercicio se adapte a la propia estructura de la persona, por lo que el experto aconseja que consultemos a un profesional siempre que tengamos dudas al respecto.