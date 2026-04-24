SALUD
Álvaro Puche, entrenador personal: "Mando a casi todo el mundo hacer una actividad física nocturna antes de ir a dormir"
El experto destaca la importancia de mantenerse activo y tener unos hábitos de vida saludables
En los últimos años, caminar 10.000 pasos diarios se ha convertido en una tendencia dentro del mundo del fitness. Habitualmente, esta marca se incluye en rutinas de entrenamiento y dispositivos digitales.
No obstante, cada vez son más los expertos que creen que no es tan importante la cantidad como la intensidad. En este contexto, el entrenador y creador de contenido Álvaro Puche ha compartido su opinión en la revista Lecturas.
"Caminar mucho no sirve de nada si lo haces sin intensidad, sin propósito y mirando solo el número del reloj", señala el especialista. "Caminar está genial, pero la clave no está en acumular pasos, sino en cómo los das", asegura al citado medio.
De hecho, Puche es conocido por promover los hábitos diarios y mantenerse activo durante el día. En este sentido, resulta más positivo subir las escaleras que utilizar el ascensor.
De la misma forma, superar los 10.000 pasos diarios no tiene que ser una marca obligatoria. Al contrario, puedes hacer menos pasos si tienes más activo, igual que con las horas de gimnasio y los planes de entrenamiento extremos.
El entrenador personal concedió una entrevista a Telva, donde explicó cuál era el impacto del ejercicio en la vida cotidiana. "No hay que hacer 300 sentadillas, ni ir al gimnasio 3 horas. Con muy baja dosis el impacto es muy alto y hay un incremento en la calidad de vida".
En la misma revista, Puche hizo varias recomendaciones para tener una vida activa y abandonar el sedentarismo: "Aparcar el coche dos calles antes y no aparcar en la misma puerta del lugar donde vamos a ir".
Por último, el divulgador destaca los beneficios de las personas con mascotas: "La gente que tiene perro, tanto por la mañana como por la noche, camina y esas personas duermen mejor". En caso contrario, Puche explica que "mando a casi todo el mundo hacer una actividad física nocturna antes de ir a dormir".
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