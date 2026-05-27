Álvaro Puche, entrenador personal: "Mañana, cuando salgas a la calle, olvídate de mirar el reloj cada cinco minutos. Céntrate en cómo se siente tu cuerpo. Siente la fuerza en tus piernas y la potencia en cada zancada""

El entrenador personal Álvaro Puche ha compartido en su cuenta de Instagram una reflexión que ha resonado entre sus seguidores: la clave para mejorar la salud al caminar no está en obsesionarse con los datos, sino en conectar con las sensaciones del propio cuerpo.

En su publicación, Puche invita a dejar de lado la tiranía del reloj y los contadores de pasos para prestar atención a algo más profundo: cómo responde el organismo al esfuerzo.

"Pequeños ajustes en la forma en que caminas pueden suponer una diferencia abismal en tu salud a largo plazo", escribe el entrenador, subrayando que el objetivo no es sufrir, sino "sentir que vives y que tu cuerpo está trabajando para ti".

El mensaje del preparador físico apunta directamente a uno de los errores más comunes entre quienes intentan mejorar su condición física: priorizar la cantidad sobre la calidad.

Según Puche, la recomendación de los expertos es clara: hay que priorizar la intensidad. "Verás cómo esos resultados que se te resistían empiezan a aparecer. Tu salud no necesita más tiempo, necesita más intención", afirma.

Esta filosofía conecta con una corriente cada vez más extendida en el mundo del fitness, que defiende que la consciencia corporal y la intención detrás del movimiento son tan importantes como la duración o la frecuencia del ejercicio.

Caminar con propósito, activando la musculatura, manteniendo una postura correcta y regulando el ritmo según las sensaciones, multiplica los beneficios cardiovasculares y metabólicos del paseo diario.

Puche cierra su reflexión con una pregunta directa a sus seguidores: "lo importante no es cuántos pasos diste ayer, sino cuántos de esos pasos le dijeron a tu cuerpo que todavía tiene mucho que dar. ¿Estás listo para acelerar el paso?"