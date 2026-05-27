OUTDOOR
Álvaro Puche, entrenador personal: "Mañana, cuando salgas a la calle, olvídate de mirar el reloj cada cinco minutos. Céntrate en cómo se siente tu cuerpo. Siente la fuerza en tus piernas y la potencia en cada zancada""
Lo importante sería conectar las sensaciones del cuerpo más que obsesionarnos con los datos
El entrenador personal Álvaro Puche ha compartido en su cuenta de Instagram una reflexión que ha resonado entre sus seguidores: la clave para mejorar la salud al caminar no está en obsesionarse con los datos, sino en conectar con las sensaciones del propio cuerpo.
En su publicación, Puche invita a dejar de lado la tiranía del reloj y los contadores de pasos para prestar atención a algo más profundo: cómo responde el organismo al esfuerzo.
"Pequeños ajustes en la forma en que caminas pueden suponer una diferencia abismal en tu salud a largo plazo", escribe el entrenador, subrayando que el objetivo no es sufrir, sino "sentir que vives y que tu cuerpo está trabajando para ti".
El mensaje del preparador físico apunta directamente a uno de los errores más comunes entre quienes intentan mejorar su condición física: priorizar la cantidad sobre la calidad.
Según Puche, la recomendación de los expertos es clara: hay que priorizar la intensidad. "Verás cómo esos resultados que se te resistían empiezan a aparecer. Tu salud no necesita más tiempo, necesita más intención", afirma.
Esta filosofía conecta con una corriente cada vez más extendida en el mundo del fitness, que defiende que la consciencia corporal y la intención detrás del movimiento son tan importantes como la duración o la frecuencia del ejercicio.
Caminar con propósito, activando la musculatura, manteniendo una postura correcta y regulando el ritmo según las sensaciones, multiplica los beneficios cardiovasculares y metabólicos del paseo diario.
Puche cierra su reflexión con una pregunta directa a sus seguidores: "lo importante no es cuántos pasos diste ayer, sino cuántos de esos pasos le dijeron a tu cuerpo que todavía tiene mucho que dar. ¿Estás listo para acelerar el paso?"
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