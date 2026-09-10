Álvaro Puche, entrenador personal: "Haciendo 2/3 ejercicios cada 2 días, con foco en músculos grandes, se nota muchísima"

Caminar es una de las actividades más sencillas y accesibles para abandonar el sedentarismo. Las caminatas tienen múltiples beneficios para el organismo, pero no es suficiente para detener la pérdida de masa muscular. Con el paso del tiempo, se produce una pérdida de músculo asociada con la edad.

Por este motivo, el entrenamiento de fuerzaes clave para combatir el envejecimiento. En este sentido, no se trata de ir todos los días al gimnasio, hablamos de proteger y recuperar la masa muscular con ejercicios bien ejecutados y adaptados a la condición física de cada persona.

El músculo no es solo una cuestión de estética, también es salud. Afortunadamente, nunca es tarde para empezar a entrenar y solo necesitas un par de sesiones para notar los beneficios. Así lo explica el entrenador personal Álvaro Puche, en una entrevista para la revista Telva.

Una persona haciendo press banca / SPORT.es / Sport

"Con muy poco bien dosificado, el ejercicio es altamente efectivo. Y eso es clave para la persona que todavía no se ha adherido. Máxime siendo verano y entrenando de forma autónoma donde quiera que esté la persona", apunta el preparador físico.

Habitualmente, hay personas que comienzan a entrenar todos los días. No obstante, esto puede ser contraproducente para los principiantes. En vacaciones, es más importante mantener el hábito que tener un compromiso diario: "En estos casos, planificamos 2/3 sesiones a la semana con muy, muy baja dosis de ejercicio".

Puche planifica de dos a tres sesiones a la semana con dos o tres ejercicios por cada una de ellas. "Bien enfocados, centrados en el presente, y con el foco en el tren inferior, en las piernas, para que los hagan cada 2/3 días", apunta el divulgador. Según el experto fitness, "haciendo 2/ejercicios cada 2 días, con foco en músculos grandes, se nota muchísimo".

Un hombre haciendo una sentadilla / .

Además, el entrenador considera que los ejercicios de pierna tienen un menor riesgo de lesión. "Con ellos sentimos que nada puede ir mal", añade al citado medio. Sin embargo, es importante no confiarse y acabar forzando con un ejercicio que no es apto para los que tienen menos experiencia.

"Nunca recomiendo a principiantes que hagan sentadilla búlgara, por ejemplo, porque tiene más riesgos que beneficios. Se puede girar la rodilla hacia dentro, inclinar la espalda más de lo necesario... El principiante se puede lesionar y es más fácil que alguien se desmotive si ejecuta un ejercicio sin la técnica adecuada", detalla el profesional.