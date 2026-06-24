Álvaro Puche, entrenador personal: "Los grandes errores que suelen cometer las mujeres a partir de 50 años al empezar a entrenar"

Álvaro Puche, entrenador personal, ha comentado en un vídeo en sus redes sociales que el error más habitual al comenzar a entrenar a partir de los 50 años no es empezar tarde, sino empezar mal. Según explica en su reel, muchas mujeres se centran de entrada en hacer fuerza sin adaptar el entrenamiento a su punto de partida, cuando lo realmente importante es ajustar el ejercicio al contexto personal y volver a construir la base antes de exigirle demasiado al cuerpo.

El error principal

Puche subraya que no sirve copiar rutinas genéricas o asumir que el mismo plan funciona para todo el mundo. Si una mujer lleva tiempo sin entrenar o nunca ha entrenado de forma constante, primero necesita recuperar sensaciones, movilidad y confianza, no lanzarse directamente a un programa intenso.

La idea clave es que el entrenamiento debe responder a la historia física de cada persona, a su condición actual y a sus objetivos reales. A partir de los 50 años, muchas mujeres llegan al gimnasio con dudas, miedo a lesionarse o pensando que deben hacerlo “todo bien” desde el primer día.

Puche considera que ese enfoque suele llevar a frustración o abandono, porque el cuerpo necesita una progresión lógica. Por eso recomienda no entrenar como si se tuviera veinte años, sino diseñar una estrategia que tenga en cuenta el punto de partida, la edad y la experiencia previa.

Qué propone

Su consejo es claro: buscar un buen entrenador o entrenadora, explicar con honestidad cuál es el escenario personal y dejar que el plan se construya desde ahí. Si la persona lleva años sin moverse o parte de una situación de sedentarismo, el trabajo debe empezar por una base sencilla y progresiva, para después añadir fuerza de manera efectiva.

Lo importante no es entrenar más, sino entrenar mejor y con el estímulo adecuado. Aunque Puche insiste en la personalización, no renuncia a la fuerza como eje central del entrenamiento. Para él, es la herramienta más útil para conservar músculo, proteger articulaciones, mejorar autonomía y envejecer con más salud.

La diferencia está en que no todas las mujeres deben empezar por el mismo nivel ni con la misma carga: la fuerza sí importa, pero solo si se adapta al contexto de cada una.