Álvaro Puche, entrenador personal: "El entrenamiento de fuerza es fundamental para lograr un cambio físico"

Después del verano, muchas personas vuelven al trabajo y deciden añadir nuevos hábitos a su rutina para tener un estilo de vida más saludable. El gimnasio es uno de los propósitos más frecuentes en septiembre, pero algunos usuarios abandonan este objetivo antes de Navidad.

Habitualmente, durante las vacaciones suele haber excesos de comida o un cambio de horarios que afecta a las mismas. En general, también es difícil tener un buen descanso y cumplir con los entrenamientos. No obstante, es importante volver al gimnasio progresivamente.

A este respecto, es fundamental que los menos experimentados tengan un asesoramiento profesional y huyan de dietas o planes de entrenamiento extremos. En este caso, el entrenador personal Álvaro Puche ha explicado cuáles son los cuatro pilares para conseguir un cambio físico.

Durante una entrevista en 'TRECE', el preparador físico hizo hincapié sobre no querer compensar malos hábitos en los primeros días de gimnasio: "Que nadie se vuelva loco, ni en dos semanas, ni en un mes se va a solucionar lo que queremos solucionar ya, poquito a poco".

Primeramente, Puche recomienda buscar un buen profesional "que tienes al lado muchos, seguro, en ejercicio físico, que te ayude, que te asesore". A continuación, es fundamental no obsesionarse con los resultados y enfocarse en disfrutar y hacer bien el progreso.

Una persona haciendo press banca / SPORT.es / Sport

"El foco no lo pongas tanto en los resultados, ponlo en la calidad de los procesos, o sea que realmente la persona disfrute haciendo un ejercicio que mejore lo que quiere mejorar, hay veces que damos palos de ciegos y no estamos mejorando nada", apunta el entrenador personal.

En este sentido, advierte que las personas que sufren una lesión en los primeros días no se adhieren al ejercicio físico. Además, centrarse únicamente en los resultados puede llegar a ser frustrante: "Si yo voy el día 1 y voy el día 8 y voy el día 25, me cuesta un esfuerzo que no veas y aun así no veo resultado me piro, me voy".

Persona mayor haciendo ejercicio de fuerza / .

En consecuencia, Puche sugiere no empezar a entrenar todos los días: "Yo aconsejaría a la persona que no se vuelva loca y de repente quiere ir todos los días al gimnasio, ir 2-3 veces por semana y hacer lo que toca bien hecho, por eso la importancia de que te vayas al profesional de turno que tengas en tu gimnasio".

Por último, el entrenador personal pone énfasis en la calidad de los ejercicios y el entrenamiento de fuerza: "Que la persona no piense que la clave está en la cantidad, no es cantidad, es calidad. Fundamentalmente que el ejercicio sea de fuerza, porque si mejoramos la fuerza ¿sabes qué ocurre? Que los resultados van a llegar, y si la persona ve resultados, pues, de repente ya no se da de baja porque no se frustra y progresa".