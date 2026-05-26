Álvaro Puche, entrenador: "A partir de los 50, no tiene sentido hacer cardio continuo después de entrenar fuerza"

Lo habrás escuchado muchas veces por ahí: lo mejor para quemar grasa es hacer un entrenamiento de fuerza seguido de uno de cardio continuo. No obstante, hay expertos que se muestran en contra de este argumento.

Entre ellos, destaca Álvaro Puche, quien lo explica a la perfección en su libro "Entrenamiento de fuerza para mayores de 50 años". En él, especifica cuáles son los problemas de hacer cardio continúo después del entrenamiento.

Según el experto, entrenar fuerza hace que se generen microrroturas en los músculos, lo que provoca que el cuerpo active nuevas rutas de regeneración celular para poder restaurarlos (lo que hace que se desarrollen).

En este caso, hacer una sesión prolongada de cardio después de entrenar fuerza sería contraproducente, dado que el cuerpo debe tomar una decisión al respecto: centrarse en restaurar el músculo o suplir la energía faltante para poder terminar la sesión de resistencia con éxito.

Entonces, ¿cuál es la solución que propone el experto al respecto? Muy sencillo: Álvaro Puche sugiere sustituir el cardio continuo por una sesión de cardio por intervalos de gran intensidad.

Tal y como su propio nombre indica, este tipo de cardio debe hacerse por sets, donde se intercalará un minuto de actividad a gran intensidad con pausas de carácter activo; ya sea en cinta, elíptica o bicicleta.

De hecho, Álvaro Puche argumentaba lo siguiente: "si haces cardio continuo no solo vas a dejar de ganar fuerza, sino que te arriesgas a perder ese crecimiento muscular que tanto te ha costado conseguir durante la sesión".

Por tanto, el consejo del experto lo deja claro: no hace falta protagonizar sesiones interminables de cardio después de cada entrenamiento. En su lugar, basta con hacer varias series de gran intensidad en un corto intervalo de tiempo.