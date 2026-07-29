Álvaro Puche, entrenador: "Si somos capaces de hacer al menos dos veces por semana un trabajo de fuerza de piernas, te quitas muchos problemas"

Las caminatas son un ejercicio físico que tiene múltiples beneficios para la salud, sobre todo cuando se asegura una intensidad y duración mínima. Caminar es una actividad física indispensable para cualquier edad, pero los expertos coinciden en que no es suficiente a partir de los 50 años.

Con la edad, algunas personas comienzan a sufrir una pérdida de fuerza y masa muscular por culpa de la sarcopenia. Esta enfermedad está relacionada con el envejecimiento y acelera la dependencia de los mayores. Por este motivo, cada vez son más los entrenadores que recomiendan hacer entrenamiento de fuerza.

Una mujer tocándose la pierna / .

Esto es lo que cuenta Álvaro Puche, entrenador personal y licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico. El experto en longevidad es un especialista sobre los entrenamientos específicos para las personas mayores y por ello ha acudido a 'Las mañanas de RNE'.

Según el profesional de la salud, la alta intensidad "es necesaria si queremos mejorar las fibras rápidas musculares". En este caso, el concepto es que la "alta intensidad es lo que la persona, dentro de su contexto, percibe como un esfuerzo genuino". Por lo tanto, esta dependerá de la condición física del individuo.

No obstante, la edad es un factor fundamental para hacer deporte: "A partir de los 50 años, las hormonas con funciones anabólicas empiezan a caer. En el hombre, la testosterona y en la mujer, los estrógenos". Ahora bien, Puche explica cuál es la solución a estos problemas.

Pareja corriendo escaleras arriba en un entorno urbano, vista trasera / Sport

"Si somos capaces de hacer ejercicio de fuerza adecuado y de nutrir el músculo, esto se puede revertir o apaciguar muchísimo", señala el preparador físico. A continuación, el divulgador resalta la importancia de entrenar el tren inferior porque "el 70% de la masa muscular del cuerpo está en las piernas".

Como rutina, Álvaro Puche propone los siguientes ejercicios: "Si somos capaces de hacer al menos dos veces por semana un trabajo de fuerza de piernas con una intensidad adecuada, depende del contexto siempre de la persona, esta persona se va a quitar de muchos problemas que después le van a venir".

De hecho, otro de los ejercicios que recomienda Puche para entrenar las piernas y mejorar la salud es subir escaleras. Un concepto que subrayó en una entrevista para la revista Telva: "Con una dosis muy baja, dos sesiones a la semana, se puede sentir beneficios muy buenos en cuestión de un mes. Te cambia la vida: mejora la condición física a nivel de sistema cardiovascular, óseo, muscular, coordinativo y de equilibrio", explicó al citado medio.