Álvaro Guzmán, entrenador: "Esta es la mejor hora para entrenar si quieres ganar fuerza"

Entrenar por la mañana no es lo mismo que hacerlo por la tarde… y los resultados pueden cambiar mucho más de lo que crees. Eso es lo que explica Álvaro Guzmán, un entrenador personal del que hay que tomar nota.

La hora de tu entrenamiento afecta a los resultados

En primer lugar, dado que es un tipo de entrenamiento que interesa a muchos a día de hoy, Guzmán explica que para ganar fuerza no hay nada mejor que entrenar entre las 16:30 y las 18:30 de la tarde. Y hay una explicación bien lógica para ello.

Según comenta el entrenador, al parecer en ese horario el cuerpo tiene una mayor temperatura corporal. Eso facilita que la persona pueda aplicar más fuerza de lo habitual, lo que supone alcanzar hasta un 50% más de hipertrofia.

Por otro lado, el nutricionista Xevi Verdaguer cuenta que si eres de los que entrenan más tarde, entre las 18:00 y las 22:00 de la noche, lo que estás haciendo realmente es favorecer que el ejercicio implique una pérdida de peso. Es decir, si buscas bajar grasa y controlar glucosa, este es tu horario.

Mujer realizando ejercicios con mancuernas / sport

En última instancia, es la entrenadora Crys Díaz la que cita los beneficios de entrenar temprano, que no son pocos: permite activar el cuerpo, se mejora la energía general y condiciona nuestro físico para el resto del día. En este caso, se recomienda para una mejor rutina y disciplina.

Con todo esto, Álvaro Guzmán argumenta pese a todo que la planificación del entrenamiento es más importante que la hora como tal. Pues al fin y al cabo, sin una buena rutina no se alcanzarán beneficios se busque un resultado u otro.

Es decir, no por entrenar por la noche vas a perder peso de forma automática ni por hacerlo de tarde vas a ganar masa muscular sí o sí. En última instancia, cada elemento forma parte de un todo que debe considerarse con la misma importancia.

Y tú, ¿tienes alguna hora específica para centrar tu entrenamiento? Ahora ya lo sabes, depende de lo que estés buscando, puede que no sea mala idea ajustar un poco tu horario para maximizar los beneficios de tus ejercicios.