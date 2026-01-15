Álvaro Arbeloa y su pasión por el running: "Me enganché a correr y ya no lo he podido dejar"

Álvaro Arbeloa es nuevo entrenador del Real Madrid. El exfutbolista desarrolló la mayor parte de su carrera en el club blanco, pasando por Dépor, Liverpool y West Ham United.

Como jugador, fue uno de los miembros de la mejor generación de la selección española, campeona del mundo y bicampeona de europa. Fuera del césped, el técnico merengue ha declarado su pasión por el running.

Durante una entrevista para el canal de YouTube 'Soy Corredor', Arbeloa explicó cómo comenzó a correr tras colgar las botas: "Nada más acabar mi carrera como futbolista me enganché y ya no lo pude dejar".

En la conversación, el míster reconoce que salir a correr forma parte de su rutina: "Me ha encantado toda la vida hacer deporte y llevar el cuerpo al límite. Me ha gustado siempre entrenar y ahora sigo disfrutando. Aunque no hago muchas pruebas por mi calendario, pero como lo que me gusta es entrenar cada día, pues disfruto un montón".

De hecho, Xabi Alonso fue quién le animó a correr la Behobia-San Sebastián en 2017. "Cualquiera que esté metido en el mundo del deporte ha escuchado hablar de la Behobia. No he tenido la oportunidad de correr ninguna, este va a ser mi estreno y qué mejor para hacerlo que este".

El tiempo de Arbeloa fue de 1:16:52, una marca que ha ido mejorando con entrenamiento específico. "Si llevásemos a los futbolistas de primera división a correr la Behobia, el 90% lo pasarían muy mal", aseguró el salmantino.

En otra ocasión, el nuevo entrenador del Real Madrid admitió que estuvo muy cerca de abandonar la Maratón de València: "No corrí bien ese día. Me equivoqué en ese maratón, pero en el mundo del fútbol aprendí que siempre tienes una segunda oportunidad".

El madridista reconoció que la preparación no fue buena, arrastrando problemas físicos que le impidieron correr regularidad. "Había hecho 1h16' en media maratón, pero preparándome para la maratón y dos meses antes ya sabía que la sensación no era igual de buena".

"No iba fino e incluso tuve dos semanas que no pude entrenar con normalidad. El día de la carrera quise correr por encima de las posibilidades con las que llegaba", confesó al citado medio.