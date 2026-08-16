Álvaro Arbeloa (43 años): "A las 7:15 ya estoy en el gimnasio entrenando; me gusta hacer el trabajo de fuerza a primera hora porque me activa para todo el día"

Álvaro Arbeloa (Salamanca, 1983) ha cerrado su etapa en el Real Madrid y pronto dará comienzo a una nueva aventura en la Premier League. El entrenador del Fulham ha cerrado la pretemporada con una victoria frente al Stuttgart, por la mínima (1-0), pero con sensaciones positivas para la plantilla.

El salmantino comenzó a jugar en el Colegio del Salvador, en Zaragoza, antes de formar parte de las categorías inferiores del Real Zaragoza y del Real Madrid. En el club merengue fue ascendiendo de categoría, hasta formar parte del Real Madrid Club de Fútbol "B", filial del primer equipo.

Consiguió un ascenso histórico a Segunda División. Posteriormente, debutó en Primera División con el primer equipo del Real Madrid. Dos temporadas después, fue traspasado al Real Club Deportivo de A Coruña. Tras unos meses de buenas actuaciones, el Liverpool de Rafa Benítez se interesó por sus servicios, confirmando su llegada al fútbol inglés.

Álvaro Arbeloa, en Málaga entrenando al Fulham / Fulham FC

En Inglaterra se consolidó como un futbolista de élite, y aunque ganó la Eurocopa de 2008 con España, la mayor parte de sus éxitos deportivos no llegaron hasta que regresó al Real Madrid. En esta segunda etapa, Arbeloa ganó todos los títulos nacionales y continentales con el club blanco. Durante los mismos años, fue campeón del Mundo y de Europa con la selección española.

Antes de su retirada, el defensor pasó brevemente por el West Ham United. Tras colgar las botas, trasladó su experiencia a los banquillos. Como entrenador, Arbeloa se puso al frente del Real Madrid Castilla. Con buenos resultados en el filial, ascendió al primer equipo tras el cese de Xabi Alonso. Después de su experiencia en el Real Madrid, el técnico ha regresado a la Primer League para dirigir al Fulham.

A sus 43 años, Álvaro Arbeloa continúa cuidándose como en su etapa de futbolista. El exjugador mantiene una rutina diaria donde el entrenamiento y la alimentación juegan un papel importante en su vida. Comienza la jornada temprano, tal y como explicó en una entrevista para The Objective.

Arbeloa, en una imagen de archivo / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

"A las 7:15 ya estoy en el gimnasio entrenando; me gusta hacer el trabajo de fuerza a primera hora porque me activa para todo el día. Intento que sea una rutina de hora o una hora y cuarto", detalla al citado medio. Más tarde, desayuna junto a su mujer, Carlota Ruiz y sus cuatro hijos, antes de llegar a la ciudad deportiva del Real Madrid.

"Para mí ese momento en familia es innegociable. Después a las 9:30 o 10:00 ya estoy en Valdebebas para empezar mi jornada de trabajo con los chicos, preparar los entrenamientos y las sesiones de vídeo", contó. Ahora, Arbeloa se prepara para llevar nuevos hábitos de vida en Londres, donde seguro también cuidará su bienestar con una estructura saludable.