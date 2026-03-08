¿La alternativa para tiradas largas en trail? Mount to Coast lanzará en verano la M1

En los últimos meses, la marca Mount to Coast ha pasado de ser una marca "tapada" a colarse en muchas conversaciones de trail y gravel running.

Su catálogo aún es corto, pero ya dibuja una idea clara: kilómetros y más kilómetros, con soluciones propias y un enfoque muy práctico. Tras la T1 (polivalente) y la H1 (híbrida/gravel), la firma prepara el salto a un terreno más serio con la nueva M1, su primera zapatilla con ADN claramente "montañero".

La M1 de la marca china llega con cambios de calado en la mediasuela: estrena Jet Cell, un TPU de última generación que busca el punto medio entre la reactividad del PEBA y la firmeza de compuestos más estables. Sobre el papel, esta zapatilla apunta a más seguridad cuando el sendero se retuerce y el cansancio aprieta.

También crece la plataforma hasta 36,5/32,5 mm, mantiene drop de 4 mm y ensancha la horma en la zona media para ganar apoyo. Pesa 280 gramos y tiene un precio de 195 euros.

En la suela, Vibram Megagrip con Lightbase, taco de 4 mm y una suela completa, sin vaciados, pensando en durabilidad y tracción.

Por último, se conserva el ajuste Tuned Fit, con doble lazado: parte inferior de atado rápido y parte superior con cordones clásicos para afinar la sujeción entre antepié y talón.

¿Cuándo saldrá al mercado la M1 de Mount to Coast?

En palabras de Nikita Solovykh, director europeo de marketing de la marca, la M1 llegará este año. "Yo creo que será en verano. Un par de meses antes de la UTMB en Chamonix", aseguraba en una conversación en el pódcast Trail Evolution de Alberto Muñoz.

Mount to Coast es una marca técnica de calzado de running de alto rendimiento nacida en China para atender a corredores de larga y ultradistancia, diseñada para apoyar al atleta más allá de los 42,2 km de un maratón tradicional y ayudarle a trascender la distancia en pruebas extremadamente exigentes.