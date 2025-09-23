Alex Varela, director del Mundial de trail en Canfranc: "Los atletas españoles lucharán por lograr alguna medalla"

Alex Varela, director del Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running de Canfranc Pirineos, espera con ilusión el desarrollo de un evento sin precedentes en Aragón, que congregará a más de 7.500 personas, entre ellas 1700 atletas de 73 países con los mejores de la modalidad, que serán el "epicentro del mundo" entre el próximo jueves y el domingo en el escenario oscense.

"El Mundial concentrará a más de 7.500 personas en total, y supone poner a Canfranc y sus carreras de montaña en el epicentro del mundo. Es la primera vez que organizamos un campeonato de esta envergadura y nos hace sentirnos muy contentos e ilusionados", señaló a EFE el director del Mundial.

Varela destaca que este Mundial es "el acontecimiento más importante en mucho tiempo, además es el primero y no sera fácil tener otro. Se trata de un Mundial absoluto y completo, algo que nunca ha ocurrido en nuestra Comunidad. Canfranc, Huesca y Aragón estarán en el punto de mira en el mundo entero".

Destacando el apoyo de las instituciones, del pueblo de Canfranc, voluntarios y empresas privadas, para Alex Varela "la parte más complicada a la hora de organizar el Mundial ha sido el alojamiento y el transporte. Hay que tener en cuenta que Canfranc es un pueblo de 600 habitantes en medio de la montaña y todo ha sido complicado, pero todos está en orden porque hay todo un equipo detrás".

Un evento de impacto mundial

Respecto a la participación, el Mundial de Canfranc Pirineos reunirá a los mejores especialistas y campeones de las carreras de montaña y trail running. "No faltará nadie, podemos decir que no ha habido nunca un mundial con tanto nivel. Ningún atleta de se lo ha querido perder", comenta orgulloso el organizador.

"Los atletas españoles lucharán por lograr alguna medalla, pero será complicado para todos porque el nivel es brutal. El que gané habrá derrotado a los mejores", comenta.

El mundial, que contará para su difusión, entre otros medios con el canal de Aragón TV, podría tener un impacto económico cercano a los 8 millones, cifra que se alcanzó en Innsbruck (Austria), hace dos años.