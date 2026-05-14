Alex Pedrico, preparador físico: "Puedes ponerte en forma sin hacer dieta, pero tienes que tener en cuenta varios aspectos"

Una de las claves para perder peso es llevar a cabo una dieta estricta, algo que a mucha gente se le hace difícil de compaginar. Por esta razón, el preparador físico Alex Pedrico compartió a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 40 mil seguidores, lo que hay que llevar a cabo para no hacer "nunca más una dieta".

Se trata de llevar a cabo ocho pasos, con el objetivo de "mantener tu peso saludable durante toda la vida". El entrenador personal empezó explicando que una de las claves es eliminar todo tipo de comida ultraprocesada para añadir "más proteína y verdura".

El segundo consejo que dio fue caminar todos los días, pues "no fatiga". "Te ayuda a recuperarte, a relajarte y a despejarte; te mantiene activa y puede ser productivo, lo que hace que estar en forma sea más fácil. Lo mejor sería caminar durante al menos una hora al día", señaló.

Otro aspecto que recomendó fue "apúntate el entreno en el calendario como una tarea más", debido a que "si tu cerebro no ubica un día y una hora; no existe para él". Asimismo, puso en alerta sobre algunas bebidas: "Aunque sea sano, no te das cuenta de las calorías que puedes añadir gratuitamente y sin siquiera saciarte, especialmente en zumos, batidos y leche".

Por otro lado, sugirió incluir proteína en el desayuno porque "te ayudará a mantenerte saciada y estable durante todo el día". La solución que otorgó es tomar huevos, yogur, embutido, queso o proteína en polvo.

Lo que quiso dejar claro es que no puedes obsesionarte, ya que eso puede jugar en contra de tu evolución y de sentirte mejor. Por ello, advirtió: "El objetivo es crear hábitos".

Una de las cosas que expresó fue que nunca debes saltarte dos días de entrenamiento ni comer mal, pues "la repetición crea el hábito". El entrenador personal aseguró que "si al final fallas una vez, vuelve al plan sin compensaciones".

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El último consejo que desveló fue que "no hay prohibiciones, solo mejores elecciones", ya que "la prohibición crea deseo; no te prohíbas nada. Simplemente, elige la mayor parte del tiempo aquello que sepas que es mejor para ti y que suma a tus objetivos a largo plazo".