Alex Morrow, entrenador de running: "Prefiero cuatro o cinco entrenamientos regulares que tres agotadores"

Alex Morrow es entrenador y fundador de Resolute Running. El corredor ha completado las seis maratones más prestigiosas del mundo: Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York y Tokio. Además, ha superado la TransRockies Run, una carrera de seis días y 120 millas por las montañas rocosas de Colorado, Estados Unidos.

El creador de este centro de entrenamiento especializado para corredores, ha ofrecido una entrevista a Matt Rudisill, compartida en 'Runners World'. Durante la charla, el entrenador ha destacado la importancia de la constancia y los beneficios de correr en cinta.

En primer lugar, Morrow advierte sobre las diferencias de correr al aire libre y hacerlo en una cinta, dentro de casa: "Cuando estás al aire libre y corres a un ritmo suave, miras árboles, saludas a otros corredores y tu mente se distrae de lo que estás haciendo".

No obstante, cuando un corredor está encima de una cinta puede sentir "poco espacio para la estimulación". A priori, es recomendable salir a correr al aire libre, pero la cinta de correr puede ser especialmente útil en los meses de invierno, con la llegada de las bajas temperaturas.

Cinta de correr Domyos W500 / Decathlon.

En este contexto, el experto en running reconoce que es mejor entrenar en una cinta que posponer una sesión por las condiciones climatológicas. De hecho, es mejor correr de esta forma en casa que suspender un entrenamiento por falta de motivación.

Por este motivo, Morrow prioriza la constancia sobre un número inferior de entrenamientos, aunque estos sean de máxima exigencia. "La constancia es mucho más importante que un entrenamiento agotador", argumenta el corredor.

"Prefiero cuatro o cinco entrenamientos regulares que tres agotadores. Correr cinco kilómetros en la cinta es mejor que saltarte el entrenamiento porque hace frío", sentencia el experto.

La cinta de correr ofrece al deportista la oportunidad de no saltarse un entrenamiento y estar más cerca de cumplir sus metas: "La constancia crea adaptaciones fisiológicas en el cuerpo que te permiten alcanzar tus objetivos", afirma el especialista.