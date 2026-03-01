TRAIL
Alex Juan Carratalá y Carmina Ramos reina en el arranque de la Lliga Castelló Nord 2026
La XXVII Marxa a Peu per Borriol abre la temporada con 25 km exigentes y duelos apretados
La Marxa a Peu per Borriol encendió este domingo 1 de marzo la Lliga Castelló Nord 2026. La prueba, organizada por el Club Muntanyer La Pedrera, reunió a cerca de 900 corredores en un trazado de 25 kilómetros y 1.250 metros de desnivel positivo que obliga a correr con cabeza… y con piernas.
Alex Juan Carratalá fue el más sólido en categoría masculina absoluta. Mandó cuando tocaba y remató con autoridad para parar el crono en 1:52:14, un tiempo que le coloca como primer líder moral de un circuito que promete curvas.
Tras él, Agustín Ribera Querol firmó el segundo puesto con 1:57:03, mientras Lluísma Mas Cáceres cerró el podio con 1:57:50 en un final apretado.
Carmina Ramos ganó la prueba femenina
Si la carrera masculina tuvo dueño claro, la femenina fue una cuerda tensa de principio a fin. Carmina Ramos Alfonso se llevó la victoria con 2:27:22, apenas un minuto por delante de Isabel Llorach García (2:28:28).
Silvia Miralles Arnau completó el podio con 2:29:41, confirmando que la lucha por los puntos será una constante.
Más allá de la élite, la categoría Joves volvió a poner el foco en el futuro del trail provincial. Nicolás Monferrer Fuertes destacó con 1:22:27, y la corredora local Balma Moreno encendió a los suyos imponiéndose en féminas con 1:30:11.
La próxima parada de la Lliga Castelló Nord 2026 ya está señalada en rojo: la Pujada a la Nevera en Atzeneta del Maestrat, el 28 de marzo, segundo asalto de la temporada.
