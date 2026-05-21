Álex González (45 años) revela que hace meditación guiada: "Durante años pensaba que no era para mí, y ahora lo hago cada día"

Que Álex González es un tío que se cuida, es algo que salta a primera vista. Sin embargo, el conocido actor español vuelve a demostrar (no es la primera vez que lo hace) que el bienestar va mucho más allá del estado físico.

Conocido por su disciplina en el gimnasio, su cuidada alimentación y sus rutinas exigentes de entrenamiento, el intérprete ha sorprendido ahora a sus seguidores al hablar abiertamente sobre un aspecto mucho más personal, pero igual de importante: la salud mental.

A través de sus redes sociales, González ha compartido una reflexión de la que muchos deberíamos tomar nota junto al lanzamiento de una meditación guiada creada por él mismo. Un adio de siete minutos con el que pretende ayudar a sus seguidores a empezar el día "con más calma y claridad".

"Durante años pensaba que la meditación no era para mí, pero me equivocaba", confesó el actor en un vídeo donde aparece entrenando, haciendo cardio y mostrando algunos momentos de su día a día.

Lo que explica Álex González es que lleva meses hablando sobre la importancia del movimiento, del descanso y de la alimentación, pero que todavía no ha contado uno de los hábitos que más le han ayudado en este tiempo: "hay algo que hago cada día y todavía no os he enseñado".

Si eres de los que cree que la meditación no funciona, lo mejor que puedes hacer es prestar atención a los consejos del intérprete: una guía breve pensada para principiantes y enfocada en arrancar el día con una mentalidad más positiva.

La meditación es una práctica de entrenamiento mental que resulta vital para equilibrar el sistema nervioso. Sus beneficios físicos y psicológicos incluyen la reducción de la hormona del estrés, la disminución de la presión arterial y un aumento significativo de la concentración.

Sus fans no han podido no aplaudir la publicación, y es que el actor ha sido muy natural al abordar este tema. Una cuestión cada vez más presente en deportistas y famosos como él.