Alessandra Moreira, entrenadora personal, sobre cómo estar en forma a los 50 años: "Al menos 15 sentadillas"

La actividad física regular es una herramienta fundamental para la longevidad, mejorando la calidad de vida. Para ello, es importante envejecer de forma activa, manteniendo la fuerza y la movilidad. Con el paso del tiempo, la masa muscular disminuye y puede complicar algunas tareas cotidianas.

En este sentido, las sentadillas son un patrón de movimiento que se realiza varias veces al día. Este ejercicio multiarticular activa un amplio grupo de músculos del cuerpo, mejorando la fuerza y la resistencia. Además, también practicas la estabilidad y el equilibrio.

Según Alessandra Moreira, entrenadora personal, sentarse y levantarse del suelo es un movimiento que indica el estado de salud física. Así lo recoge 'okdiario', desde su portal Metabolic: "La persona tiene que ser capaz de hacer al menos 15 sentadillas".

En caso contrario, la profesional del fitness apunta que "la buena noticia es que esto es reversible, se puede cambiar por completo el cuadro de la persona". De hecho, hay varias pruebas con las que se puede evaluar el estado físico de una persona a partir de los 50 años.

Sentadillas / Freepik.

Moreira es graduada en Ciencias de la Actividad Física y deporte y posgraduada en Gestión Deportiva, según la descripción de 'AS Personal Trainers'. En dicho perfil, la entrenadora reconoce que se dedica "al mundo de la actividad física desde hace más de 20 años".

Hace unos meses, se publicó un estudio científico en el 'European Journal of Preventing Cardiology' que pedía a sus participantes sentarse y levantarse del suelo sin usar las manos. Para ello, realizaron el ejercicio con 4.282 personas de entre 46 y 75 años.

"La prueba es una buena forma de evaluar tu fuerza, flexibilidad y equilibrio, todos ellos esenciales para mantenerte activo y en buen funcionamiento a medida que envejeces", afirmó Eric L'Italien, fisioterapeuta del Spaulding Rehabilition Hospital.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a "realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas".