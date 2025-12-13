Alejo Sauras (46 años) revela la clave de su forma física: "Estar en forma es muy bueno para la cabeza"

El actor Alejo Sauras (Baleares, 1979) es conocido entre el gran público por sus papales en 'Al salir de clase' y 'Los Serrano'. No obstante, cuenta con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro. De hecho, este lunes ha presentado su nueva serie en 'El Hormiguero', junto a Salva Reina.

Fuera de las cámaras, Sauras ha protagonizado la última portada de la revista 'Men's Health'. Este diciembre, el actor ha sorprendido con su impresionante forma física a los 46 años de edad.

Durante la entrevista, Pablo Motos se deshizo en elogios por el resultado de la publicación: "Estás más definido que una televisión 8K... En esa postura te tendría que salir un poco de barriga. ¿Dices que no estabas en tu mejor forma?", preguntó el presentador.

El intérprete confesó que "no, no estaba en mi mejor forma. Tú también has hecho eso, y sabes cómo se hace". El comunicador entendió la referencia y animó al actor a compartirlo: "¿Por qué no le cuentas a la gente lo de los dos últimos días cuando dejas de beber agua?".

"Eso lleva un trabajo, yo me esfuerzo muchísimo. Voy todos los días al gimnasio y me lo curro bastante. Pero cuando te ocurre como a mí, que llevaba tres proyectos seguidos y no podía ir al gimnasio ni correr como quería... Hay pequeños trucos", afirmó Sauras.

Según el balear, "uno de ellos es estar varios días sin comer hidratos de carbono, y un día o dos sin beber agua, cero. Estamos acostumbrados a no comer, pero sin beber es distinto, es lo peor. Sin beber no se puede estar, juegas un poco al límite", reveló.

Este polémico método resalta la definición del modelo, al menos en la fotografía: "Eso lo que hace es que te seques, como no hay agua la piel se pega al músculo y da la sensación de estar mejor".

Finalmente, Sauras reflexiona sobre la importancia del deporte para tener un buen estado físico y mental: "Estar en forma es muy bueno para la cabeza. A mí estar bien físicamente me ha ayudado muchísimo a mantener la cabeza en su sitio".