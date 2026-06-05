Alejandro Sanz (57), sobre cómo se mantiene joven: "Hago 2 horas de gimnasio al día viendo a Karlos Arguiñano cortar ajos"

Con el paso de los años, Alejandro Sanz ha aprendido que mantenerse en forma va mucho más allá de cuidar la voz. El artista madrileño ha adoptado hábitos que le permiten afrontar su día a día con más energía y equilibrio, prestando especial atención tanto a su estado físico como a su bienestar mental.

A sus 57 años, luce una imagen muy diferente a la de etapas anteriores. El gimnasio se ha convertido en una parte habitual de su rutina, mientras que su alimentación ha evolucionado hacia una dieta más basada en frutas, verduras y productos de origen vegetal, dejando la carne en un segundo plano.

Este es el secreto de Alejandro Sanz para mantenerse bien a su edad

Durante años, Alejandro Sanz volcó gran parte de su energía en el trabajo. El propio cantante ha reconocido que esa dedicación absoluta le hacía sentirse realizado, aunque con el tiempo también terminó afectando a su bienestar. Por eso aprendió a poner límites, gestionar mejor su tiempo y reservar espacio para otras facetas de su vida.

Dentro de esa nueva etapa, el ejercicio ocupa un lugar destacado. Como muestran habitualmente sus redes sociales, el artista intenta entrenar siempre que su agenda se lo permite, incluso durante sus giras internacionales. De hecho, no es raro verlo compartiendo imágenes de sus sesiones de gimnasio, una disciplina que se ha convertido en uno de los pilares de su estilo de vida actual.

Más allá de las pesas, Alejandro Sanz apuesta por una rutina variada que combina ejercicios de fuerza con actividades al aire libre. Entre los movimientos que más repite en el gimnasio destacan el curl de bíceps alterno y el curl martillo, dos ejercicios muy utilizados para desarrollar los brazos mientras se mantiene una buena funcionalidad en el movimiento.

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El cantante llegó a explicar en El Hormiguero que muchas de sus jornadas arrancaban con una intensa sesión de entrenamiento antes incluso de comenzar a trabajar. Con su característico sentido del humor, aseguraba que suele acompañar los ejercicios viendo a Karlos Arguiñano en televisión, una forma curiosa de hacer más llevaderas las largas sesiones en el gimnasio.