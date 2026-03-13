Aleix Aubert logra un histórico bronce para España en el gigante de los Mundiales Júnior de esquí alpino

Aleix Aubert ha logrado este 13 de marzo de 2026 un histórico bronce en el gigante de los Mundiales Júnior de esquí alpino, celebrados en Narvik (Noruega). Con tan solo 20 años, el catalán ha demostrado una vez más su clase y madurez al enfrentarse a condiciones complicadísimas en la pista, asegurando su puesto entre los mejores del mundo. Tras un espectacular descenso, el corredor de La Molina Sports Club se coló en el podio en la que es su gran especialidad, confirmando su estatus como una de las promesas más firmes del esquí nacional.

El resultado tiene una relevancia histórica para el esquí español, ya que es la cuarta medalla en los Mundiales Júnior, y la segunda en la categoría masculina, después de la plata de Ander Mintegui en 2024. Con un tiempo total de 2:09.21, Aubert se hizo con el tercer puesto, superando por apenas cinco centésimas al suizo Giuliano Fux, quien también firmó una remontada de lujo. El oro fue para el noruego Rasmus Bakkevig con 2:08.91 y la plata para su compatriota Jarand Husby Haugen, quien terminó en 2:09.07.

Con este metal, Aubert sigue consolidándose como uno de los nombres más destacados del esquí español. En lo que va de temporada, ya ha dejado claro su nivel al obtener su primer Top 30 en la Copa del Mundo, y en los Mundiales Júnior de Narvik, el catalán ha hecho realidad su sueño de subirse al podio en la gran cita de la especialidad.

"Lo he dado todo, estoy muy feliz con este bronce", afirmó emocionado el catalán tras su gesta. "Hace unos días estaba a las puertas del podio en la combinada, pero el esfuerzo ha valido la pena y hoy he conseguido lo que me propuse", subrayó Aubert, quien tiene claro que su carrera está destinada a seguir creciendo.

Aubert ya había demostrado su calidad en 2025 con un sexto puesto en el eslalon de Tarvisio, el mejor resultado histórico de un español en esta disciplina en unos Mundiales Júnior, pero ahora, con este bronce en gigante, se confirma como uno de los jóvenes más prometedores del esquí alpino mundial.

"Sabía que tenía el nivel, pero hay que demostrarlo"

Visiblemente emocionado tras la carrera, Aleix reconoció que llegaba a la cita con una confianza ciega en sus posibilidades. "Venía esta mañana a la prueba sabiendo que tenía el nivel y la capacidad para luchar por las medallas", explicaba el corredor catalán, consciente de que en este deporte el talento no sirve de nada si no se plasma en el crono: "Esto es esquí y hay que demostrarlo. He hecho una primera manga muy sólida y, aunque en la segunda las condiciones eran muy adversas, lo hemos logrado".

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Para Aubert, este bronce es la recompensa a meses de sacrificio lejos de los focos. "Estoy muy feliz. Todas las horas de entrenamiento, la pretemporada en verano y el esfuerzo se han reflejado hoy; ahí está el resultado", sentenciaba un esquiador que ya mira de reojo al Slalom con la tranquilidad del trabajo bien hecho.