Aleix Aubert brilla en Alta Badia

Alta Badia, esa meca del esquí alpino que cada diciembre convierte la Gran Risa en escenario de leyendas, ha vuelto a ser talismán para la delegación española. Esta vez, el protagonista ha sido Aleix Aubert Serracanta (LMCE-FCEH), que ha firmado un histórico 24º puesto en el Gigante de la Copa del Mundo disputado este 21 de diciembre. Un resultado que, más allá de lo estadístico, suena a confirmación: hay futuro, y se llama Aleix.

Con solo 20 años, el esquiador de la RFEDI ha reescrito los libros de precocidad del esquí nacional. No solo ha sido el más joven en clasificarse para la segunda manga en la jornada italiana, sino que se ha colado entre los 30 mejores del mundo en un escenario reservado para los elegidos. Desde Paquito Fernández Ochoa, hace más de medio siglo, y hasta Albert Ortega Fornesa, nadie más lo había conseguido. Hoy, Aubert se une a esa exclusiva lista.

Un descenso con alma

El dorsal 49 no invitaba al optimismo. En una pista tan exigente como la de Alta Badia, donde el margen de error es nulo y los favoritos rara vez fallan —ninguno de los 30 primeros se salió del trazado en la primera manga—, abrirse camino era una empresa titánica. Pero Aleix bajó con alma. Con técnica y coraje, trazando líneas valientes y sabiendo que solo así podría arañar segundos y colarse en ese club de los mejores.

El cronómetro se detuvo a +2.42 del austríaco Marco Schwarz, incombustible como siempre, y le situaba en la 27ª posición provisional. El corte estaba pasado. La sonrisa en meta lo decía todo. El gesto de quien sabe que ha hecho historia. “Tenía sensaciones muy buenas, hoy me he despertado y tenía el sentimiento que podría estar en el top 30. Ha sido una pasada al ver en la entrada a meta que estaba dentro, me he vuelto loco, estoy muy feliz”, declaraba exultante.

Segunda manga: oportunidad y carácter

El sorteo le sonrió para la segunda manga, saliendo en cuarta posición. Pista limpia, nervios templados y ganas de más. Y aunque un pequeño error en el plano le restó ritmo y opciones de gran remontada, aguantó con temple y firmeza hasta la meta. Fue 2º provisional por detrás del alemán Fabian Gratz, que firmó el tiempo del día y una remontada épica. Aubert, por su parte, logró mejorar su posición y cerró la prueba en un extraordinario 24º lugar, siendo el joven con mejor resultado de toda la carrera. A solo +2.16 del ganador, el mismísimo Marco Schwarz.

Alta Badia, tierra de gestas

Alta Badia empieza a acumular capítulos dorados para el esquí español. El año pasado, fue Quim Salarich quien firmó un Top 15 en Slalom. Hoy, Aleix Aubert se suma a esa lista de nombres que hacen soñar. Con su actuación, además, se posiciona como una de las grandes esperanzas del equipo nacional de cara a los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026. Una meta que parece menos lejana tras días como este.

El propio Aleix lo reconocía, con los pies en la nieve pero la cabeza ya pensando en lo que viene: “Ser el joven con mejor resultado en esta carrera y de España me genera una gran motivación. Ahora, vuelta a casa, a pasar las Navidades y a partir de ahí a volver más fuertes en enero”.

El esquí español sonríe. Alta Badia, otra vez, ha sido escenario de una pequeña gran hazaña. Aleix Aubert ya está entre los grandes.