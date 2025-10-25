Aleix Aubert abre la Copa del Mundo de esquí alpino 2025-26 en Soelden: horario y dónde ver la carrera

El catalán Aleix Aubert será el primer representante español en competir esta temporada en la Copa del Mundo de esquí alpino, que arranca este domingo 26 de octubre en Soelden (Austria) con la prueba de Gigante (GS). A sus 20 años, el esquiador de la RFEDI afronta su segunda participación en el prestigioso glaciar de Rettenbach, donde debutó el curso pasado, con el objetivo de meterse entre los 30 mejores y seguir consolidándose en la élite internacional.

Aubert llega a esta cita tras una sólida pretemporada con el equipo nacional, que ha entrenado en Ushuaia junto a grandes selecciones. El técnico Ángel Calero explicó que la elección del catalán se decidió tras una clasificación interna muy ajustada con Albert Ortega. “Ambos están a gran nivel, pero Aleix llega en mejor forma. Saldrá entre los dorsales 45 y 50, con opciones reales de meterse en la segunda manga”, apuntó.

El joven corredor afronta el estreno con ambición: “Austria es un lugar muy especial para mí. Quiero disfrutar y dar espectáculo en una pista que siempre exige lo máximo”, declaró Aubert, que el año pasado firmó una prometedora 23ª posición en los Mundiales de Saalbach y logró el oro en la Universiada de Bardonecchia.

Horario del Gigante masculino de Soelden 2025

Primera manga: domingo 26 de octubre, a las 10:00h (hora española)

Segunda manga: domingo 26 de octubre, a las 13:00h (hora española)

Dónde ver la carrera

La prueba podrá seguirse en directo por Eurosport y en su plataforma digital Eurosport Player.

La Copa del Mundo de esquí alpino 2025-26 arranca así con las mejores figuras del circuito —Marco Odermatt, Lucas Braathen, Henrik Kristoffersen o Loic Meillard— y con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, donde Aleix Aubert quiere estar entre los elegidos.