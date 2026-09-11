Aldo Cornejo, entrenador personal, explica por qué correr todos los días no tiene por qué provocar lesiones

Si te gusta salir a correr todos los días puedes hacerlo, siempre y cuando sepas cómo gestionar correctamente el entrenamiento. Eso es justamente lo que explica Aldo Cornejo, un entrenador personal que ha hablado acerca de cómo distribuir las cargas de trabajo.

Los consejos que debes seguir si te gusta correr cada día

Para comenzar, Aldo señala que no todos los días de entrenamiento deben tener la misma intensidad. De los siete días de la semana, entre un 70% y un 80% deberían corresponder a rodajes fáciles, entre un 10% y un 20% a sesiones de calidad y alrededor de un 10% a sesiones de recuperación.

Asimismo, hay un aspecto concreto que el entrenador considera fundamental: el trabajo de fuerza, especialmente el orientado a la cadera. Es por ello que recomienda entrenar glúteos, aductores, isquiotibiales y musculatura unilateral mediante ejercicios como la sentadilla búlgara o el peso muerto rumano.

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Por otro lado, antes de comenzar la rutina, Aldo sugiere que se realice un calentamiento, aunque este sea breve. Considera que con solo seis minutos de ejercicios de técnica, movilidad de cadera, zancadas y similares ya es suficiente.

Pero si lo que te interesa más es cómo perfilar tus carreras, Aldo también tiene consejos técnicos orientados a ello. Por ejemplo, sugiere aumentar ligeramente la cadencia, entre un 5% y un 10%, y evitar que el apoyo se produzca demasiado por delante del cuerpo, algo que puede reducir la carga sobre la rodilla y la cadera.

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Siguiendo en esta línea, otra recomendación de Aldo es que no se corra siempre en el mismo tipo de terreno y con el mismo calzado. Considera que es necesario variar los estímulos, por ejemplo alternando entre asfalto y tierra compacta.

Más allá de toda la preparación, es extremadamente importante prestar atención a las señales que manda el cuerpo. El entrenador recomienda ir a un fisio o profesional de la readaptación si se nota lo siguiente:

Dolor que aumenta progresivamente a medida que uno corre.

a medida que uno corre. Una serie de molestias que obligan a alterar la técnica o que se prolongan más allá de 24-48 horas .

o que se prolongan . Sensación de pinzamiento en la parte anterior de la cadera.

Si quieres prevenir todavía más y evitar alguna de esas posibles señales de que hay problemas en tu cuerpo, Aldo Cornejo sugiere una rutina de 10 minutos de trabajo de glúteos, aductores, gemelos y sentadillas isométricas, que recomienda realizar tres veces por semana si se corre a diario.

En definitiva, el entrenador personal deja claro que es posible correr todos los días de la semana. Eso sí, recomienda variar las cargas, alternar terrenos y calzado, trabajar la fuerza y prestar atención a las señales que manda el cuerpo para reducir el riesgo de que el entrenamiento termine pasándote factura.