Aldo Cornejo, entrenador personal: “Correr a diario no es malo; lo peligroso es hacerlo siempre igual”

Correr todos los días no tiene por qué ser una sentencia para tus rodillas. El problema no es salir a correr, sino repetir siempre la misma carga sin preparar al cuerpo para soportarla. Pero con los consejos de Aldo Cornejo podrás hacerlo sin problemas.

Todo lo que debes saber en tu rutina de correr

El entrenador personal Aldo Cornejo explica que correr todos los días no tiene por qué ser malo. De hecho, señala que la mayoría de lesiones derivadas de correr ocurren por pasarse con el volumen o la intensidad y por no tener una capacidad física lo suficientemente entrenada.

En tal sentido, Cornejo sugiere que lo más recomendable si se corre con regularidad es hacerlo en intensidades diferentes; es decir, la mayoría de días deberían ser suaves, mientras que otros pueden ser de mayor intensidad y otros que sirvan para recuperar.

Aunque con eso no basta: el entrenador indica que para correr con seguridad hay que entrenar fuerza. En particular, destaca la necesidad de fortalecer músculos como glúteos, aductores, isquios y gemelos, pues estos ayudan a que rodillas y tobillos sufran menos.

Skechers Max Cushioning Endeavor: las zapatillas que sirven tanto para correr como para entrenar / Cortesía

Con esto en mente, Aldo recomienda 2 sesiones semanales dedicadas puramente a entrenamientos de fuerza, con duración de 20-30 minutos cada una en la que se prioricen ejercicios tipo la sentadilla búlgara, el peso muerto rumano, step down y similares.

Esa es la base preparatoria, pero también es necesaria una mini 'rutina' previa a ponerse a correr: 6 minutos de calentamiento breve. Ya en carrera, el entrenador recomienda subir ligeramente la cadencia a medida que se corre, además de que lo ideal es correr dando pasos cortos y ligeros.

Y en cuanto a terreno y material, sugiere alternar asfalto con tierra compacta además de contar con dos pares de zapatillas para correr. ¿El motivo? Que las zapatillas suelen requerir algo de tiempo para recuperar la mediasuela después del uso previo.

En definitiva, puedes correr con regularidad si sabes cómo hacerlo; fortalecer la musculatura que descarga trabajo de rodillas y tobillos es clave, como también lo es saber cómo correr y en qué condiciones. Si consideras todo ello, tus carreras serán tan útiles como seguras.