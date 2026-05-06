Aldo Cornejo, entrenador personal: "Si cometes estos errores al correr, es muy probable que te lesiones"

Salir a correr supone una de las actividades más gratificantes que se pueden adoptar cuando se construyen nuevos hábitos de vida; sobre todo, si se mantiene en el tiempo. No obstante, hay mucha gente que se lesiona por cometer una serie de errores de principiante que se podrían evitar fácilmente.

En una reciente entrevista para 'Men'sHealth', Aldo Cornejo, entrenador personal, detalla en qué consiste dicha ¨mala praxis¨ del running a través de varios errores que hay que afrontar nada más empezar en esta disciplina.

Algunos de ellos son bastante evidentes y han sido comentados en muchas ocasiones por otros expertos como, por ejemplo, la necesidad de contar con un buen calzado que se adapte al terreno por el que vayamos a correr.

Sin embargo, existen otros consejos que están mucho menos extendidos y son incluso más útiles. Para empezar, Aldo Cornejo aconseja no correr siempre a la misma intensidad e ir alternando el tipo de carrera que hacemos cada día de la semana.

En este caso, el experto sugiere que hagamos cuatro días a la semana de sesiones sencillas, dos de carreras intensas dedicadas a entrenar y mejorar nuestra marca y uno al final de la semana como recuperación.

Por otro lado, el entrenador personal añade que es esencial hacer entrenamiento de fuerza para la cadera, dado que esto nos ayudará a prevenir muchas lesiones. En este sentido, no hay por qué ir al gimnasio, dado que existen muchos ejercicios de Calistenia que pueden realizarse al aire libre.

Además de esto, Aldo Cornejo resalta la importancia de realizar una sesión de calentamiento antes de cada carrera, el cual no debería durar más de 6 minutos. En este caso, sugiere hacer 'Wall Drills', zancadas, puente de glúteo y pogos como ejercicios esenciales.

Por último, el experto hace mención al error más importante de todos, el cual tiene que ver con no escuchar las señales de tu cuerpo: si este muestra indicios de lesión, es el momento ideal para parar y recuperarse.