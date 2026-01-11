Albert Ortega vuelve a brillar en la élite del esquí alpino

Albert Ortega sigue escribiendo capítulos de oro en su carrera deportiva. Este 10 de enero, en el mítico muro del Chuenisbärgli de Adelboden (Suiza), el esquiador catalán ha firmado un meritorio 25º puesto en el Gigante, un resultado que no solo refuerza su progresión, sino que confirma su gran momento de forma en esta temporada 2025/2026, la mejor de su trayectoria.

Ortega, que partía con el dorsal 45 —el más alto de todos los que lograron clasificarse para la segunda manga—, volvió a demostrar temple, inteligencia y agresividad en una pista que no perdona errores. “Hoy ha sido un día de lucha extrema”, reconocía el esquiador del LMCE-FCEH tras cruzar la meta. “Primera manga muy buena, segunda con algún fallo, pero hemos logrado un Top 25 y hay que seguir con esta dinámica”.

Y es que los números hablan por sí solos. Con esta actuación en la estación suiza, es la segunda vez en la temporada que Ortega entra en el Top 30, algo que consigue por primera vez en una misma campaña. Ya lo hizo en Cooper Mountain (EEUU), donde fue 23º, y ahora lo reafirma en una de las citas clásicas del calendario de la Copa del Mundo.

En Adelboden, Ortega supo jugar sus cartas desde la primera manga. Con una bajada táctica y sólida, brilló en los tramos clave, especialmente en el último sector, donde igualó el crono del mismísimo Marco Odermatt, líder del día. Su tiempo de 1:16.85 (+2.45) le colocaba 29º y le aseguraba el pase a la segunda manga.

En la segunda, ya con pista más marcada pero saliendo en buena posición, fue fiel a su estilo: sólido, constante, sabiendo que los puntos FIS son cruciales para seguir escalando en el ranking y, sobre todo, para afianzar su candidatura a estar en los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina, que se celebran en menos de un mes.

Con un tiempo final de 2:35.71 (+4.48), Ortega cerraba otra actuación de nivel entre los mejores del mundo, confirmando que su gran pretemporada —con victoria en la general de la South American Cup en GS— no fue casualidad.