Alba Ortín, enfermera, explica qué necesita el cuerpo para quemar grasa: "No basta con hacer ejercicio"

La popular enfermera y divulgadora Alba Ortín lo ha vuelto a petar en redes sociales con un vídeo en el que explica, sin rodeos, cómo funciona de verdad la quema de grasa cuando hacemos deporte.

En esta ocasión, se ha propuesto cargarse unos cuantos mitos sobre lo de entrenar con el estómago vacío y nos recuerda qué importa de verdad si queremos activar el metabolismo y quemar grasa durante horas. Para empezar, Alba nos cuenta que el cuerpo decide si tira de grasa o de glucosa según dos cosas muy claras.

La primera es cómo tenemos la insulina en ese momento. Si la tenemos alta —básicamente porque acabamos de comer algo—, el organismo va a tirar por lo fácil: usará la glucosa y dejará la grasa bien guardada «por si acaso». Por eso, meterse en harina justo después de comer no es la mejor idea si el objetivo es quemar grasas.

Cuanto más tarde comemos, peor almacenamos la grasa consumida. / SPORT

Alba Ortín habla sobre la pérdida de grasa

El segundo punto, y probablemente el que más pesa, es la cantidad de oxígeno que manejamos mientras nos esforzamos. Según la experta, para que la grasa empiece a desaparecer de verdad «hace falta generar una deuda de oxígeno».

¿Y eso cómo se logra? Pues con caña, es decir, con entrenamientos intensos o intervalos cortos pero muy exigentes, tipo HIIT. Este tipo de ritmos disparan las pulsaciones y consiguen que el cuerpo siga quemando calorías y energía un buen rato después de haber terminado de entrenar.

Una de las cosas que más llama la atención de lo que cuenta es lo que pasa justo después de acabar de entrenar. Según apunta Ortín, en el momento de la recuperación el organismo echa mano de la grasa para regresar a su estado de reposo, lo que hace que el metabolismo se mantenga acelerado durante unas cuantas horas.

Lo curioso es que este efecto puede alargarse "hasta 72 horas después del entrenamiento", tal y como indica. En otras palabras, el cuerpo continúa quemando grasa varios días más tarde, sobre todo si la sesión ha sido cañera.

Para exprimir al máximo este proceso, aconseja ponerse a entrenar con el estómago totalmente vacío, ya sea a primera hora en ayunas o esperando al menos cuatro horas desde la última comida que hayas hecho.

Tal y como lo resume, "el secreto está en entrenar sin haber comido nada y dejar que sea el propio cuerpo el que elija si prefiere tirar de grasa o de glucosa según lo duro que sea el ejercicio". De esta manera, se le pone más fácil al organismo utilizar los depósitos de grasa como su principal combustible.