Alain Santamaría, Dimas Pereira, Sara Alonso y Núria Gil, las grandes bazas españolas en la PDA del Val d'Aran by UTMB

Si hay una carrera donde España puede presumir de profundidad de campo en el Val d'Aran by UTMB 2026, esa es la PDA, Peades d'Aigua. La distancia de 55 kilómetros y 3.300 metros de desnivel positivo, que sale este jueves 2 de julio a las 7:00 horas desde Salardú, no es solo la prueba más popular de todo el evento. Es también la que reúne el lote masculino más competitivo del calendario internacional de trail estos días, y España tiene mucho que decir en él.

En la cabeza de carrera, el suizo Roberto Delorenzi (UTMB Index 935) llega como máximo favorito, seguido muy de cerca por el italiano Luca Del Pero (925) y el keniano Robert Pkemoi (920). Pero justo detrás aparece el nombre que más ilusión genera en casa: Alain Santamaría (918, X-Bionic Integrity), a apenas 17 puntos del líder del campo y con argumentos reales para pelear el podio en una de las salidas más exigentes del año.

Y Santamaría no llega solo. España presenta un pelotón de altísimo nivel que convierte la PDA en una auténtica declaración de intenciones nacional: Yoel de Paz Baeza (897), Andreu García Blanco (857), Dimas Pereira Obaya (881), Pablo Bautista Rovira (876), Daniel Castillo (868, Wild Trail Project), Claudio Díaz Castán (867, Joma Trail) y Alberto García Vadillo (845) completan una segunda línea con la que ningún otro país puede competir en cantidad.

Con un ratio de 60 metros de desnivel por kilómetro recorrido, equivalentes a 88 kilómetros de esfuerzo real, la PDA exige tanto en piernas como en estrategia, y el dominio numérico español puede traducirse en tácticas de carrera muy interesantes para condicionar a los favoritos extranjeros.

Sara Alonso, la gran bandera española en mujeres

En categoría femenina, la española Sara Alonso (ASICS Fuji Trail Team, Index 801) parte como gran favorita, apoyada en su cuarto puesto en la OCC en 2025, uno de los mejores resultados internacionales de una corredora española esta temporada.

Su principal amenaza llega desde Estados Unidos con Helen Mino Faulkner (763, Hoka), aunque de nuevo el bloque español aprieta fuerte por detrás: Nuria Gil (754, Asics Trail), Inés Astraín (752, Joma Trail Team) y Naiara Irigoyen (747, X-Bionic Integrity) llegan con opciones reales de colarse entre las cinco primeras.

La previsión de llegada del primer corredor se sitúa en torno a las 12:30 horas (CEST), con la primera corredora llegando quince minutos después. La organización fija el tiempo máximo de carrera en 14 horas, y la ceremonia de premios, compartida con la TDL, se celebrará a las 19:30 horas (CEST) en el Ultra-Trail Village de Vielha.

El tiempo acompañará: la previsión apunta a una jornada con máximas en torno a los 19°C y solo un 10% de probabilidad de lluvia, condiciones cómodas para una carrera que, este jueves, hablará en gran medida en español.