María Fuentes y Alain Santamaría se lucen en el Pitz Alpine Glacier Trail

El Salomon Pitz Alpine Glacier Trail dejó una notable actuación española en uno de los recorridos más exigentes del calendario de las Golden Trail World Series, disputado en el corazón del Tirol austriaco sobre 24,5 kilómetros y 1.618 metros de desnivel positivo.

En categoría masculina, Alain Santamaría firmó la mejor actuación española al cruzar la meta en octava posición con un tiempo de 2:17:10, a espaldas de los kenianos y del ganador, el marroquí Elhousine Elazzaoui.

El propio Santamaría celebró el resultado a través de sus redes sociales: "Dos años después volvemos al top 10 en una carrera de Golden Trail Series". El corredor explicó que guardó fuerzas en la primera mitad de carrera para apretar en el tramo final y se mostró especialmente satisfecho con el trabajo realizado durante la temporada.

Le siguió Lluís Puigvert, décimo con 2:20:08, una de las 'perlas' del trail español que forma parte del equipo Next Gen de Salomon. Completaron la representación nacional en los puestos de cabeza Jan Torrella, duodécimo (2:22:59), Nicolás Molina, decimocuarto (2:24:07), e Ibai Larrea, decimosexto (2:25:27).

María Fuentes, séptima

En la prueba femenina, la valenciana María Fuentes fue la mejor española al terminar en séptima posición con un tiempo de 2:45:27. La corredora relató en sus redes la dureza de la carrera: "Si el año pasado me sentí un animal, este fue una verdadera batalla mental".

La valenciana explicó que llegó a subir con calma y solidez, pero que el descenso se convirtió en un pulso interno entre retirarse o seguir. Finalmente cruzó la meta valorando cada vez más una séptima posición que llegó, según sus palabras, "callando voces".

Por detrás completaron la presencia española Gabriela Lasalle, decimoséptima con 2:57:58, y Naiara Irigoyen, decimoctava con 2:58:20. Lasalle, una de las corredoras emergentes con más proyección del panorama nacional, reconoció en redes sociales que un problema estomacal a partir del kilómetro 15 le impidió alimentarse hasta meta. Aun así, destacó sensaciones positivas en el ritmo de carrera y aseguró luchar dentro de un grupo situado en el top 15, relativamente cerca del top 10.

Gabriela Lasalle, en la Pitz Glacier Alpine Trail / © GTWS / Koastal Forest

En la cita femenina, el triunfo fue fue para la rumana Madalina Florea (Scott), que se impuso con un tiempo de 2:32:16 y firmó su segundo triunfo consecutivo de la temporada tras Quebec, reforzando su liderato en la clasificación general de las GTWS. En categoría masculina, Elhousine Elazzaoui (Nnormal) dominó con autoridad y completó el recorrido en 2:08:44, su tercera victoria en las cuatro pruebas disputadas este año.

La nota negativa fue el abandono de Malen Osa, que pese a llegar a la cita con buenos resultados, se vio obligada a retirarse semanas antes de su gran reto del verano, la OCC de Chamonix.

Las Golden, rumbo a Sierre Zinal

Sin apenas margen para recuperar, las Golden Trail World Series ponen ahora rumbo a Sierre Zinal, la quinta cita de la temporada y una de las pruebas más emblemáticas del calendario mundial. Se disputa este sábado 8 de agosto.

Noticias relacionadas

El legendario recorrido, de 31 kilómetros y 2.400 metros de desnivel positivo, conecta las localidades suizas de Sierre y Zinal atravesando el paisaje alpino del Valais bajo la mirada de cinco cumbres de más de 4.000 metros, entre ellas el Weisshorn y el Matterhorn.