Alain Santamaría gana la ETC de la UTMB y María Fuentes acaba segunda

El trail español vivió una jornada memorable en Courmayeur con motivo de la ETC (Experience Trail Courmayeur), una de las pruebas más vibrantes de la semana del UTMB. El gran protagonista fue Alain Santamaría Blanco, que se impuso con autoridad en la categoría masculina y levantó los brazos en la meta tras 15,2 kilómetros y 1.267 metros de desnivel positivo completados en un tiempo de 1h21:07.

El riojano, miembro del Open Team, salió con ambición desde los primeros compases y pasó en cabeza por La Suche (km 6,5), dejando claro que venía a por todo. En la subida mantuvo un ritmo demoledor que nadie pudo seguir, y en el descenso hacia Courmayeur consolidó una ventaja que se convirtió en definitiva.

El podio lo completaron Cesare Maestri (Italia), segundo en 1h22:23, y el belga Maximilien Drion, tercero en 1h23:36. Pero más allá de la victoria de Santamaría, la ETC confirmó el excelente nivel del trail español en categorías de promoción.

En el top-10 masculino nacional destacaron nombres como Adrián Ivars (13º, 1h27:21), Aniol Pujiula Colom (17º, 1h28:19), Iu Net Puig (22º, 1h30:30) o Jan Margarit Solé (27º, 1h32:23), que pese a su experiencia en la élite quiso probarse en esta distancia más explosiva. También brillaron Julen Olaizola Izaguirre (35º, 1h37:04), Eduardo Hernández (40º, 1h38:11), Fabián Venero Jiménez (47º, 1h39:04), Jon Razkin Txuruka (57º, 1h43:14) y Francisco Javier Tejonero Valdés (61º, 1h44:50), completando un bloque nacional de gran nivel competitivo.

María Fuentes sigue de dulce con un segundo puesto

En la categoría femenina, el papel español fue igualmente sobresaliente. María Fuentes se coló en el podio internacional al ser segunda con un tiempo de 1h37:18, solo por detrás de la rumana Madalina Florea (1h30:55) y por delante de la británica Naomi Lang (1h38:17). La corredora de Kailas Fuga, que ya acabó cuarta en su debut en las GTWS en el Salomon Pitz Alpine Glacier Trail, demostró un punto de experiencia y temple en la parte final para sostener la presión y firmar un resultado histórico para su carrera.

Junto a ella, la navarra Naiara Irigoyen completó una gran actuación con un 6º puesto absoluto (1h41:02), mientras que el resto del bloque nacional también se mantuvo en posiciones de referencia: Dalia Alonso Pedreño (11ª, 1h47:14), Greta García Morán (16ª, 1h50:17), Claudia Corral Hodar (17ª, 1h50:18), Núria Tarragó Clop (21ª, 1h54:02) y Andrea Rico (24ª, 2h02:49). Todas ellas firmaron un rendimiento coral que confirma el excelente estado de salud del trail femenino español.

La ETC ha dejado claro que España no solo tiene presente en las pruebas largas del UTMB, sino que también en formatos cortos y explosivos cuenta con una hornada de jóvenes corredores capaces de medirse a la élite mundial. El triunfo de Santamaría y el podio de Fuentes son el símbolo de una generación que pide paso con fuerza en los Alpes.