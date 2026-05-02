Alain Santamaría y Ana Hernández, campeones de España de Subida Vertical

Alain Santamaría y Ana Hernández se estrenan en el palmarés de campeones de España de Subida Vertical tras imponerse en la cita disputada en tierras palentinas, en un recorrido entre las localidades de Barruelo de Santullán y Brañosera.

La jornada del sábado amaneció con un cielo muy cubierto y amenaza de tormenta, que finalmente se confirmó con la formación de una fuerte tormenta en la zona de meta prevista en el Pico de Valdebollas (2139 metros de altitud). Esta circunstancia obligó a la organización a modificar con rapidez el emplazamiento de la llegada, trasladándola a una zona segura en el Refugio El Golobar (1690 m). El nuevo trazado quedó fijado en un recorrido cercano a los 5,5 km con 500 m de desnivel positivo.

Carrera masculina: Santamaría impone su ley

El cambio supuso también un retraso de media hora en la salida de la primera carrera del día, en la que tomaron parte las categorías absoluta, sub23 y máster masculina. La modificación del recorrido alteró por completo la estrategia, con una salida muy rápida desde Barruelo de Santullán que estiró el grupo desde los primeros compases.

Pronto se situó en cabeza Alain Santamaría (Beste Iruña At), atleta riojano nacido en Ezcaray y ex ciclista reconvertido en especialista de trail running. A su estela se colocaron Jonathan Arobes y Marcos López, manteniéndose a escasos segundos mientras afrontaban la exigente parte final, con tramos muy empinados y sin sendero definido que pusieron a prueba la resistencia de todos los participantes.

Santamaría, especialista en la disciplina —14º y primer español en el Mundial del pasado año en Canfranc— y conocedor del terreno por su pasado ciclista, mantuvo el control de la carrera en todo momento. En la subida hacia el Refugio El Golobar, con rampas cada vez más duras que obligaban incluso a progresar andando con manos en los cuádriceps, el riojano consolidó su ventaja.

Sin cambios en cabeza, Santamaría incrementó aún más su diferencia en el tramo final para imponerse con autoridad en 30:17, aventajando en 40 segundos al cántabro Jonatan Arobes (30:57), gran especialista en este tipo de ascensos, que defendió con solvencia la segunda plaza. El bronce fue para el andaluz Javier Gutiérrez (31:23), que protagonizó una gran remontada en la subida final, repitiendo el metal logrado hace poco más de un mes en el Campeonato de España de Trail Running individual en Caldas de Rei.

"Con el recorte de última hora, la carrera ha sido súper agónica. Nos ha obligado a salir muy rápido, pero me adapté bien al terreno. A los 20 minutos ya llevaba las piernas muy cargadas, pero me encontré con fuerzas para acabar", aseguró Alain Santamaría.

Por equipos, el campeón masculino ha sido el Atletismo Albacete, seguido del madrileño A.D. Marathon y el CA Gandía-Alpesa, que fuera campeón el pasado año. En categoría sub23, el título fue para Marcos López (Atletismo Albacete).

Carrera femenina: Hernández se impone en un final de infarto

La carrera femenina, que sí se disputó a su hora prevista (11:30), presentó un desarrollo muy distinto, con gran igualdad en los puestos de cabeza. Hasta cuatro corredoras lucharon por las medallas tras superar la zona boscosa. En ese punto emergieron Laura Figueiredo (C.A. Penedès) y Ana Hernández (Atletismo Albacete), seguidas muy de cerca por la internacional Sara Alonso (Asics Running), subcampeona del mundo de short trail, y la segoviana Claudia Corral, especialista en este tipo de esfuerzos.

Mientras Figueiredo y Hernández marcaban el ritmo en cabeza, Sara Alonso superaba a Corral y trataba de enlazar con las dos primeras. Sin embargo, fue Ana Hernández quien lanzó el ataque decisivo, superando a Figueiredo por la derecha y colocándose en primera posición. Aunque la portuguesa resistió durante varios tramos, la atleta manchega logró distanciarse en la subida final.

Ana Hernández se proclamó campeona de España absoluta con un tiempo de 36:09, seguida de Laura Figueiredo (36:34). La tercera plaza se decidió en un ajustadísimo final entre Claudia Corral y Sara Alonso, resuelto a favor de la primera, ambas con el mismo tiempo de 36:24. "Era mi primera carrera de subida vertical y solo pensaba en apretar hasta donde me llevara el cuerpo. Además, me hace mucha ilusión haber conseguido una plaza para el Europeo. Salí con respeto por el nivel de mis rivales, pero sabía que tenía que darlo todo".

Por equipos, título para el CE Penedès, que revalidaba el título logrado el pasado año, por delante del S'Hostal Montuiri y Matarraña Team. El título sub23 femenino fue para Carrodilla Cabestre (Zenit Atleet-La Mafia), con un registro de 38:23.

Clasificados para el Europeo de Ljubljana-Kamnik

Los dos primeros clasificados en categoría absoluta —Santamaría y Arobes en hombres, Hernández y Figueiredo en mujeres— obtienen además plaza de preselección para el Europeo de Ljubljana-Kamnik (Eslovenia), que se disputará a comienzos de junio.

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