El ajuste perfecto: revolución y precisión sobre la nieve

En el corazón del equipo de esquí, pocas cosas importan tanto como un buen calzado. El vínculo entre tus piernas y los esquís se fragua en las botas: confort y prestaciones no son simplemente deseos, sino elementos que condicionan cada descenso. Una bota que no sujeta bien o presiona de forma desigual no solo reduce la transferencia de potencia y precisión en el carving, sino que puede generar fatiga e incluso incomodidad que arruina un día épico en las pistas. Por eso, la evolución técnica no se queda en los esquís o fijaciones: también llega, con fuerza, a las botas.

En ese terreno, la Salomon S/Pro Supra Dual BOA 130 marca un antes y un después. Lejos de ser una bota más en el mercado, es una declaración de intenciones de cómo debe sentirse un calzado de alto rendimiento. Diseñada para esquiadores avanzados y expertos, esta bota combina rigidez, control y ajuste ultra‑preciso para responder instantáneamente a tus movimientos. Con un índice de flexión de 130 —una cifra que habla de respuesta firme y dinámica en cualquier pendiente— y una anchura de 100 mm pensada para una morfología media, ofrece un equilibrio perfecto entre agresividad y confort.

Pero si hay un elemento que define a estas botas, ese es su sistema de cierre. A diferencia de las tradicionales hebillas metálicas, la tecnología Dual BOA® Fit System utiliza dos diales BOA —uno en la parte superior de la caña y otro en la parte inferior de la carcasa— que trabajan en conjunto para envolver el pie con una presión uniforme y microajustable. Esto no es marketing: cada giro del dial permite ajustes en incrementos mínimos que adaptan la bota de forma casi quirúrgica, eliminando puntos de presión y mejorando la sujeción del talón.

El resultado es una bota que abraza el pie como una extensión natural de tu cuerpo. La sensación de envoltura continua que ofrece BOA supera en muchos casos lo que pueden lograr cuatro hebillas —a menudo creadoras de puntos de presión— porque la carga se distribuye homogéneamente, facilitando el control y la transmisión de potencia desde la pierna al esquí. Esta distribución equilibrada también favorece la circulación y reduce la fatiga, permitiendo pasar más horas disfrutando de la montaña sin molestias.

El uso de materiales como la carcasa de poliuretano y la construcción ExoWrap™ con forro contorneado no solo maximiza la sensación de confort, sino que hace que la bota responda con rapidez y precisión incluso en giros agresivos. El peso por unidad, alrededor de 1.905 g, mantiene un equilibrio entre robustez y ligereza, algo que agradecerán quienes pasan todo el día entre bajadas y remontes.

La experiencia en pista se traduce en sensaciones: desde la primera curva, se nota la estabilidad y la conexión del pie con el esquí, una respuesta casi inmediata que transmite confianza. Es una bota que no se limita a sujetar, sino que acompaña, amplifica y responde. Los ajustes con guantes puestos son sencillos, intuitivos y rápidos, lo que te permite adaptar el feeling en función del terreno y la nieve sin perder ni un segundo de diversión.

Precisamente por eso, cuando hablamos de botas de esquí de alto rendimiento, no se trata solo de rigidez o de tecnología punta. Se trata de cómo esa tecnología se traduce en sensaciones reales: confort que perdura, control que te da confianza y un ajuste que hace que cada giro se sienta natural y directo. En ese sentido, estas Salomon S/Pro Supra Dual BOA 130 no solo cumplen con las expectativas, sino que sitúan una nueva referencia para aquellos que no quieren renunciar ni al rendimiento ni al placer de esquiar.