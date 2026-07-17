Aitor Zabaleta-Korta, doctor en ciencias del deporte: "Este músculo mejorará muchísimo tu estética y es clave si quieres un hombro sano"

La musculatura no es solo estética, es bienestar. El aumento de la masa muscular y el entrenamiento de fuerza benefician la densidad mineral ósea y sirven como medida de prevención para ciertas patologías. Por este motivo, es importante dedicarle el tiempo necesario a estos ejercicios en el gimnasio.

No obstante, hay varios grupos musculares en el cuerpo humano que no reciben la suficiente atención. Habitualmente, muchas personas se enfocan en los más populares, como los pectorales, los bíceps o los abdominales, entre otros. Entrenar estos músculos está bien, pero no hay que olvidar el resto.

Una persona haciendo press banca / SPORT.es / Sport

En este contexto, Aitor Zabaleta-Korta (@fuerzaadiario), doctor en ciencias de la actividad física y del deporte, ha compartido un vídeo explicando cómo conseguir un hombro sano. A través de una colaboración en Instagram con Fit Generation (@fitgeneration.es), el experto ha mencionado cinco ejercicios que mejoran la salud y la estética de este músculo.

"Pocos lo saben, pero este es uno de los músculos que contribuyen a la estabilización del hombro", comienza la exposición. Según Zabaleta-Korta, cuando este músculo falla el hombro lo nota, "y la estética también". Hablamos del serrato anterior:

Flexiones de brazos / Archivo

"El músculo que mantiene la escápula donde debe estar mientras mueves el brazo: si levantas, empujas o lanzas algo, ahí está el serrato trabajando", detalla el experto. A continuación, el entrenador de fuerza y musculación explica cómo mejorar el serrato anterior y potenciar su rendimiento.

En primer lugar, el entrenador personal sugiere dos variaciones de flexiones que puedes realizar en casa: "Para trabajarlo adecuadamente un ejercicio top son las flexiones escapulares. También me gustan mucho los push up plus, que son como las flexiones de siempre pero añadiendo una protección escapular al final de cada repetición", afirma Zabaleta- Korta.

Seguidamente, el docente fitness recomienda que "en cualquier caso, en empujes horizontales como el press de banca y sus variantes, el serrato también participa como sinergista del movimiento". Por otra parte, el serrato también actúa en empujes verticales como el press militar con barra o mancuernas.

Finalmente, el doctor Zabaleta-Korta propone un ejercicio que puedes hacer en cualquier parte, ya que no requiere ningún equipamiento específico: "Y otro de mis favoritos que puedes hacer en casa sin material son los deslizamientos en pared". De hecho, esta clase de entrenamiento se muestra en la plataforma de formación online sobre entrenamiento de fuerza y deporte.