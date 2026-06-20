Aitor Zabaleta-Korta, doctor en ciencias del deporte: "Hacer abdominales y lumbares no tiene sentido para el core"

El doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Aitor Zabaleta-Korta, ha dado una lección a la mayoría de personas que entrenan: hacer ejercicios tradicionales de abdominales y lumbares no es la mejor manera de trabajar el core. Su afirmación es contundente y basada en la evidencia científica.

El enfoque que la mayoría adopta para conseguir un abdomen fuerte está completamente equivocado porque no entiende la función real de estos músculos, según indica el doctor. Por ello, recomienda otros ejercicios que, para él, tienen mucho más sentido.

Qué es realmente el core

Los abdominales clásicos, como los crunches o flexiones de tronco, se han popularizado como ejercicios para fortalecer la zona media. Sin embargo, Zabaleta-Korta explica que estos ejercicios solo cumplen una función de flexión del tronco, que no es la función principal de los músculos abdominales.

Su trabajo va más allá de flexionar y por eso no basta solo con hacer estos ejercicios. El core es un conjunto de músculos que incluye oblicuos internos, oblicuos externos, recto abdominal y transverso del abdomen. Estos músculos intervienen en prácticamente todos los movimientos del tronco y cumplen un papel clave en la estabilidad corporal.

Zona del core / Libre

Su función principal no es crear movimiento, sino impedir el movimiento: antiextensión, antirrotación y antiinclinación. Por tanto, el doctor asegura que para tener un abdomen fuerte tienes que trabajar todas sus funciones, no solo la flexión. También hay que trabajar sus funciones de antiextensión, antirrotación y antiinclinación.

Los ejercicios que recomienda

El doctor suele compartir con sus alumnos de biomecánica tres ejercicios específicos para cada función: rueda abdominal, que es un ejercicio duro pero merece la pena para trabajar la antiextensión de la columna; Paseo del granjero unilateral, que es su ejercicio predilecto para la antiinclinación; y Press Pallof, un ejercicio isométrico antirrotacional con el que los oblicuos trabajan a tope.

Un abdomen marcado no es tener un abdomen fuerte

Un abdomen visible no siempre es un abdomen fuerte. Muchas veces sólo indica un porcentaje de grasa bajo. Los hombres deberían estar en torno al 10-12% de grasa para que el abdomen empiece a marcarse y las mujeres entre un 15 y un 18%. La distribución de la grasa juega un papel crucial en la definición.