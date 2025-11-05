Aitor Zabaleta-Korta, doctor en Ciencias del Deporte: "Hacer 10.000 pasos está bien, pero no es suficiente"

Se nos lleva diciendo muchos años que andar es una práctica beneficiosa a cualquier edad, pero hoy os traigo algo complementario que no desmiente del todo tal afirmación: a partir de los 40 o 50 años, puede no ser suficiente para mantener la salud y la forma física.

Así lo explica Aitor Zabaleta-Korta, doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y profesor en Fit Generation, en una entrevista que ha concedido a CuídatePlus.

¿Por qué andar puede no ser suficiente si tienes más de 40 años?

El experto destaca que, aunque caminar siempre es positivo y nunca negativo, su efecto como único ejercicio resulta limitado con el paso de los años.

"El ejercicio, genere o no cambios visibles, es beneficioso porque combate el estrés oxidativo y la inflamación". Sin embargo, a partir de los 35 años el cuerpo empieza a perder masa muscular (sarcopenia) a un ritmo de hasta un 1% anual, especialmente a partir de los 50 años.

En el caso de las mujeres, se observa también osteoporosis, una pérdida de densidad ósea que puede derivar en problemas de salud aún mayores.

Si bien Zabaleta-Korta destaca que caminar 10.000 pasos al día está "muy bien" para mantenerse activo, no genera suficiente estímulo fisiológico en personas salas: "salvo en personas obesas o mayores, caminar no supone alcanzar el espacio necesario para generar adaptaciones relevantes".

Es por ello que propone a modo de solución incorporar entrenamiento de fuerza a la rutina semanal: "la fuerza debe ser la base siempre, porque nuestro cuerpo está formado principalmente por hueso y músculo". Y no es necesario estar varios días entrenando: con un día a la semana ya notarás cambios, todavía más a partir de la segunda jornada.