Aitor Viribay lanza el ExoLactate: el primer gel de lactato exógeno del mercado, probado en el World Tour y el ultratrail

Durante décadas, el lactato fue el enemigo. La señal de que el músculo estaba al límite, el responsable del ardor en las piernas, el motivo por el que el cuerpo decía basta. Era el villano de la fisiología del ejercicio. Hoy, ese mismo compuesto es el centro de uno de los lanzamientos más relevantes de la nutrición deportiva en años.

Aitor Viribay, fisiólogo que ha trabajado con equipos ciclistas del World Tour y asesora en ultratrail a Salomon, ha presentado en un webinar el ExoLactate, el primer gel de lactato exógeno del mercado, desarrollado junto al cocinero Dani Lasa y el bioquímico Juan Carlos Arboleya bajo la empresa From Lab to Field. El producto ya está disponible para su compra con acceso anticipado a través de su tienda online.

Qué lleva y cómo se usa

Cada gel de ExoLactate aporta 40 gramos de carbohidratos con una ratio 1:1 de glucosa y fructosa, lo que evita picos de glucosa en sangre, más 5 gramos de lactato exógeno, la cantidad que los investigadores han determinado como eficaz y segura por toma.

El producto es de sabor neutro, sin azúcares añadidos ni aromatizantes, con pH neutro para proteger la salud dental y digestiva. Está testado, lo que lo hace apto para deportistas sometidos a controles antidopaje. La WADA no incluye el lactato entre sus sustancias prohibidas.

Se puede usar antes o durante el ejercicio, tanto en entrenamientos como en competición, y está diseñado para deportes de resistencia, intermitentes y de alta intensidad.

Por qué el lactato exógeno es diferente

El concepto de lactato exógeno —es decir, lactato que proviene de fuera del cuerpo en lugar de ser producido por el propio músculo— lleva décadas siendo investigado. El científico George Brooks, autor de la teoría de la lactate shuttle, ya demostró en los años 90 que esta molécula no es un residuo sino un combustible nómada que viaja entre tejidos, alimenta al corazón y al cerebro y regula el metabolismo energético.

El problema hasta ahora era técnico: las formas disponibles de lactato exógeno eran incomibles o se absorbían en cantidades tan pequeñas que no generaban ningún impacto real. Viribay y su equipo resolvieron esa barrera fusionando fisicoquímica y cocina de vanguardia. El ExoLactate entra en el organismo sin coste metabólico, actúa directamente como combustible oxidativo y puede participar en procesos de señalización metabólica que mejoran la eficiencia energética a todas las intensidades.

Según la evidencia científica actual, la suplementación con lactato exógeno puede contribuir a sostener el metabolismo oxidativo, ahorrar glucógeno, reducir el esfuerzo percibido y mejorar la recuperación entre sesiones. Los propios investigadores advierten que la investigación en humanos sigue en curso y que las aplicaciones óptimas varían según el deporte y el deportista.

Probado en carreras reales

El ExoLactate no llega al mercado desde un laboratorio sin más. Ha sido testado en carreras del World Tour ciclista y en ultramaratones de trail, dos de los entornos más exigentes del deporte de resistencia. Esa validación en condiciones reales, combinada con el respaldo científico del equipo, es uno de los argumentos más sólidos del lanzamiento.

Para los corredores de trail y montaña, el interés va más allá del combustible muscular. "El cerebro es el máximo limitador del rendimiento", sostiene Viribay. El lactato es el principal sustrato energético del sistema nervioso, y disponer de más cantidad disponible durante el esfuerzo prolongado puede retrasar la fatiga neuromuscular, uno de los factores más difíciles de gestionar en pruebas largas.