Aitor Ocio, exfutbolista (49 años), revela su rutina de entrenamiento: "Estoy haciendo 4-5 días de fuerza"

Aitor Ocio (Vitoria, 1976) es un exfutbolista profesional de la Primera División española. El defensor vasco ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el Athletic Club y el Sevilla FC. Con el club andaluz, fue campeón de la Europa League, Copa del Rey y Supercopa de la UEFA.

Mientras, con "los leones" alcanzó la final de la Europa League, Copa del Rey y la Supercopa de España. En junio de 2012, Aitor Ocio anunció su retirada del deporte profesional con 35 años, a unos meses de cumplir los 36.

Desde entonces, el exfutbolista se ha dedicado al mundo empresarial. "El mismo día que dejaba mi carrera como futbolista inaugurábamos Clínica Henao", explicó el exjugador en la emisora 'esRadio'. Esta clínica combina la estética con la medicina, nutrición y deporte y su lema es "entendemos la belleza desde la salud".

En este contexto, el deportista sigue una rutina de entrenamiento para mantenerse en forma a los 49 años. En declaraciones a 'Cuídate Plus', Ocio reveló que "me despierto a las 5 am, hago unos breves ejercicios de movilidad y una sesión de meditación".

Posteriormente, el exjugador cuenta que "dedico un tiempo a la lectura y tras un desayuno, realizo mi sesión de entrenamiento principal que puede ser fuerza, running o tenis". Una práctica que le permite comenzar la jornada "de la mejor manera posible y afrontar mis compromisos profesionales con la mejor disposición".

Esta no es la primera vez que Aitor Ocio habla de cómo es su relación con el deporte, especialmente tras la retirada. En 2024, el exfutbolista del Athletic Club concedió una entrevista a la revista Men's Health, explicando su entrenamiento en la actualidad.

"Estoy haciendo 4-5 días de fuerza, y eso es un poco la base de mi entreno pautado, y así evitar lesiones, sobrecargas, y asegurarme una mejora y un crecimiento", asegura. Además, esto confirma la importancia del trabajo de fuerza en la rutina diaria: "Creo que es clave".

Finalmente, el empresario explicó que ha añadido una nueva disciplina: "Hago yoga 3 días a la semana, que es algo que he incorporado ahora". "Estoy muy contento con las sensaciones de movilidad y flexibilidad", termina diciendo.